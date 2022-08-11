محافظ المنيا يسلم 53 عقدا جديدا لتقنين أوضاع أراض أملاك الدولة

قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إن إجمالي عقود تقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة، والتي وقعتها المحافظة حتى الأن، بلغت 1916 عقداً، منها 962 عقد زراعي، و861 عقد مباني ومشروعات، و93 عقد مبانى سكن، وذلك بعد استيفاء كافة المعايير والشروط والموافقات النهائية.
جاء ذلك خلال، تسليم المحافظ لـ 53 عقداً جديداً لعدد من المزارعين، والشركات والمستثمرين، بحضور المهندس عاطف طه، مدير عام إدارة أملاك الدولة.
أكد المحافظ، أن هناك توجيهات من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالتيسير على المواطنين لتقنين أوضاعهم وفقاً للقانون، مشيراً إلى أن الدولة بكامل أجهزتها حريصة على استرداد حقوقها، والتيسير على المواطنين من واضعي اليد بنطاق المحافظة.
كما وجه المحافظ، الشكر، للحضور على اهتمامهم وسعيهم الجاد لتقنين أوضاعهم، مما سيكون له الأثر الكبير على عائد التنمية لهم وللدولة، في إطار قانون يحمى الجميع، ويحفظ حقوقهم، مؤكداً أن الدولة لن تتراجع عن حقوقها، والتصدي للمخالفين، وفقاً للقانون.
كما فتح المحافظ، حوارا مع الحضور استمع خلاله لمطالبهم واستجاب لعدد منها كما طالبهم بتنفيذ توجيهات رئاسة مجلس الوزراء بترشيد استهلاك الكهرباء وتعظيم الاستفادة من مواردنا الطبيعية المتاحة.
محافظ المنيا يسلم 53 عقدا جديدا لتقنين أوضاع أراض أملاك الدولةالخميس، 11 أغسطس 2022 04:58 م
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قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إن إجمالي عقود تقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة، والتي وقعتها المحافظة حتى الأن، بلغت 1916 عقداً، منها 962 عقد زراعي، و861 عقد مباني ومشروعات، و93 عقد مبانى سكن، وذلك بعد استيفاء كافة المعايير والشروط والموافقات النهائية.
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