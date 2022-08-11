اليوم السابع
Ads
الخميس، 11 أغسطس 2022 06:27 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ المنيا يسلم 53 عقدا جديدا لتقنين أوضاع أراض أملاك الدولة

الخميس، 11 أغسطس 2022 04:58 م
محافظ المنيا يسلم 53 عقدا جديدا لتقنين أوضاع أراض أملاك الدولة جانب من تسليم العقود
المنيا – حسن عبد الغفار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إن إجمالي عقود تقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة، والتي وقعتها المحافظة حتى الأن، بلغت 1916 عقداً، منها 962 عقد زراعي، و861 عقد مباني ومشروعات، و93 عقد مبانى سكن، وذلك بعد استيفاء كافة المعايير والشروط والموافقات النهائية.

جاء ذلك خلال، تسليم المحافظ لـ 53 عقداً جديداً لعدد من المزارعين، والشركات والمستثمرين، بحضور المهندس عاطف طه، مدير عام إدارة أملاك الدولة.

أكد المحافظ، أن هناك توجيهات من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالتيسير على المواطنين لتقنين أوضاعهم وفقاً للقانون، مشيراً إلى أن الدولة بكامل أجهزتها حريصة على استرداد حقوقها، والتيسير على المواطنين من واضعي اليد بنطاق المحافظة.

كما وجه المحافظ، الشكر، للحضور على اهتمامهم وسعيهم الجاد لتقنين أوضاعهم، مما سيكون له الأثر الكبير على عائد التنمية لهم وللدولة، في إطار قانون يحمى الجميع، ويحفظ حقوقهم، مؤكداً أن الدولة لن تتراجع عن حقوقها، والتصدي للمخالفين، وفقاً للقانون.

كما فتح المحافظ، حوارا مع الحضور استمع خلاله لمطالبهم واستجاب لعدد منها كما طالبهم بتنفيذ توجيهات رئاسة مجلس الوزراء بترشيد استهلاك الكهرباء وتعظيم الاستفادة من مواردنا الطبيعية المتاحة.


محافظة المنيا

أوضاع أراضي أملاك الدولة

ترشيد استهلاك الكهرباء



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة