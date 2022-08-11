محافظ المنيا يسلم 53 عقدا جديدا لتقنين أوضاع أراض أملاك الدولة

المنيا – حسن عبد الغفار

قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إن إجمالي عقود تقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة، والتي وقعتها المحافظة حتى الأن، بلغت 1916 عقداً، منها 962 عقد زراعي، و861 عقد مباني ومشروعات، و93 عقد مبانى سكن، وذلك بعد استيفاء كافة المعايير والشروط والموافقات النهائية.



جاء ذلك خلال، تسليم المحافظ لـ 53 عقداً جديداً لعدد من المزارعين، والشركات والمستثمرين، بحضور المهندس عاطف طه، مدير عام إدارة أملاك الدولة.



أكد المحافظ، أن هناك توجيهات من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالتيسير على المواطنين لتقنين أوضاعهم وفقاً للقانون، مشيراً إلى أن الدولة بكامل أجهزتها حريصة على استرداد حقوقها، والتيسير على المواطنين من واضعي اليد بنطاق المحافظة.



كما وجه المحافظ، الشكر، للحضور على اهتمامهم وسعيهم الجاد لتقنين أوضاعهم، مما سيكون له الأثر الكبير على عائد التنمية لهم وللدولة، في إطار قانون يحمى الجميع، ويحفظ حقوقهم، مؤكداً أن الدولة لن تتراجع عن حقوقها، والتصدي للمخالفين، وفقاً للقانون.



كما فتح المحافظ، حوارا مع الحضور استمع خلاله لمطالبهم واستجاب لعدد منها كما طالبهم بتنفيذ توجيهات رئاسة مجلس الوزراء بترشيد استهلاك الكهرباء وتعظيم الاستفادة من مواردنا الطبيعية المتاحة.