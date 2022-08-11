محافظ المنيا يتابع معدلات تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"

المنيا – حسن عبد الغفار

واصل اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، عقد الاجتماع الدوري الأسبوعي، لمتابعة مستجدات الأعمال الجاري تنفيذها بالقرى المستهدفة من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لتطوير قرى الريف المصري، من خلال توصيل كافة الخدمات والمرافق للمواطنين، لضمان حياة كريمة للمواطن المصري.



جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري الذي يعقده محافظ المنيا، بحضور رؤساء المراكز المستهدفة، وكلاء الوزراء، ممثلي دار الهندسة، أعضاء مؤسسة حياة كريمة والبرنامج الرئاسي، والمهندس أحمد عاطف المدير التنفيذي لجهاز التعمير، أعضاء مجلس الشيوخ، ممثلي الشركات والهيئات والمديريات الخدمية.



ناقش المحافظ، نسب التنفيذ ومعدلات الأداء للمشروعات بالمراكز المدرجة في مختلف القطاعات الخدمية، منها (مياه الشرب والصرف الصحي – الصحة – التضامن الاجتماعي – الاتصالات – الغاز الطبيعى – التضامن الاجتماعى – الشباب والرياضة)، مشيرا إلى أنه يتابع بصفة دورية ومستمرة معدلات تنفيذ المشروعات ميدانيا من خلال عدد من الجولات التفقدية للمشروعات الجاري تنفيذها.



ووجه المحافظ، رؤساء المراكز المستهدفة، بتفقد المشروعات مع ممثلي فرع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، شركة مياه الشرب والصرف الصحي، مسئولي شركتي الغاز الطبيعي والاتصالات، ومهندسي دار الهندسة، للوقوف على سير العمل وحل أي مشكلة في وجود جميع الأطراف المعنية.





