محافظ القليوبية يتفقد كورنيش بنها وحديقة اللوكس بعد تطويرهما

القليوبية- إبراهيم سالم

أجرى اليوم عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، جولة تفقدية تابع خلالها كورنيش النيل بمدينة بنها بعد تطويره ليكون متنفسا لمواطني المحافظة وواجهة حضارية لها، وذلك ضمن خطة المحافظة لتطوير الميادين والشوارع الرئيسية وإنشاء ممشى للمواطنين على نهر النيل للاستمتاع به والذي هو حق لجميع المواطنين.

وتابع الهجان، أعمال النظافة والتجميل بكورنيش مدينة بنها والممشى الموجود به لمتابعة أعمال النظافة والتجميل التي تتم بشكل يومي بالكورنيش ليكون متنفسا لائقا وحضاريا للمواطنين، والتقى بعمال النظافة والمشرفين على الكورنيش ووجه ببذل المزيد من الجهد وتكثيف الأعمال، مؤكدا على توجيهاته لجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة على النزول للشارع والاهتمام بقطاع النظافة والتجميل على مستوى جميع مراكز المحافظة.

كما وجه المحافظ، بمتابعة الكورنيش بشكل يومي والعمل علي صيانته خصوصا لأعمدة الإنارة الديكورية والأرضيات والرخام والبلاط والاهتمام بالأشجار والنجيلة وريها وتقليمها لتظهر بالشكل الحضاري المطلوب.

وأكد المحافظ، على حرص المحافظة على خلق أماكن متعددة لتنزه المواطنين والتوسع في زراعة الأشجار والزهور بالشوارع الرئيسية لتكون متنفسا للمواطنين ولاستعادة الوجه الحضاري للمدن، مشيرا إلى أن المحافظة طورت كورنيش مدينة بنها باستثمارات مالية وصلت إلى 20 مليون جنيه، وأصبح مكانا لائقا يجذب المواطنين من كل مدن القليوبية.

وفي ختام جولته تفقد حديقة اللوكس خلف قصر الثقافة ببنها بعد تطويرها وفتحها أمام المواطنين لتكون متنفسا لهم والمقامة على مساحة 900م2 وتم تطويرها بتكلفة 700 ألف جنيه، وتم تطويرها ضمن أعمال تطوير كورنيش مدينة بنها.

وناشد المحافظ، المواطنين بالتعاون مع الجهاز التنفيذي للمحافظة من خلال الحفاظ على نظافة الكورنيش والشوارع وعدم إلقاء القمامة في غير الأماكن المخصصة والتعامل بإيجابية مع أي مواطن يقوم بسلوك غير حضاري ويلقي القمامة على الأرض.



التأكيد على أعمال الصيانة



اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية خلال الجولة



جانب من الجولة



حديقة اللوكس ببنها



كورنيش النيل ببنها



كورنيش النيل بمدينة بنها



متابعة استمرار أعمال التطوير