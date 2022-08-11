محافظ القليوبية: ترشيد الكهرباء لا يعنى منع الاستخدام

القليوبية إبراهيم سالم

عقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم الخميس، اجتماعاً موسعاً بحضور الدكتورة إيمان ريان والدكتور سمير حماد نائبي المحافظ، والمهندس على يوسف أبو عقيل السكرتير العام المساعد، ورؤساء المدن والأحياء ومديري المديريات والهيئات والمصالح الحكومية وممثلي الأزهر والأوقاف والكنيسة، لوضع آليات وإجراءات لتنفيذ خطة ترشيد استهلاك الكهرباء وتقليل استخدام الطاقة بمختلف أنواعها بالمباني الحكومية والمنشآت العامة، لتخفيف الضغط على الكهرباء وترشيد استهلاكها، تنفيذاً لتعليمات رئاسة مجلس الوزراء في هذا الشأن.



وخلال الاجتماع، أكد المحافظ أن ترشيد الطاقة لا يعني منع الاستخدام وإنما حسن استخدام الطاقة وترشيدها، مشيرا إلى أن معظم دول العالم تواجه العديد من التحديات والأزمات خلال الوقت الراهن، ومن ضمنها مصر، ما استدعى اتخاذ العديد من الإجراءات، لتقليل حدة تلك التحديات وهذه الأزمات على قدر الإمكان مما استوجب التوجه نحو اتخاذ عدد من الإجراءات لترشيد استهلاك الكهرباء على مستوى المحافظة، بهدف توفير الغاز الطبيعي الذي يستخدم في تشغيل معظم محطات الطاقة الكهربائية، بهدف تصدير الفائض منه إلى الخارج، بما يسهم في زيادة العائد من النقد الأجنبي.



ووجه المحافظ، خلال الاجتماع، بضرورة إغلاق كامل للإنارة الخارجية بالمباني الحكومية أيا كانت طبيعتها والجهة التابعة لها، مع التأكيد على فصل الكهرباء بالكامل عن تلك المباني عقب انتهاء فترات العمل الرسمية عدا المكاتب التي يستلزم الأمر استمرار عملها مثل (غرف خوادم السيرفرات – غرفة شبكات الكاميرات – السنترال – غرف العمليات وإدارة الأزمات ...) والتأكيد على عدم فتح الإنارة أو التكييف داخل المباني في غرف لا يتم استخدامها مثل قاعات الاجتماعات والصالونات وما يماثلها إلا وقت الاستخدام الفعلي لها، والتأكيد على غلق إنارة الشوارع والميادين وقت النهار، مع تخفيض الإنارة الليلية بالشوارع والميادين من خلال تشغيل كشاف وفصل كشاف وذلك طبقا لعرض الطريق مع ضمان تحقيق إضاءة كافية لا تخل بأمن وسلامة المارة والاكتفاء بالإضاءات الوظيفية وغلق الإضاءة الجمالية.



وأكد المحافظ، على قيام المسئولين عن دور العبادة بتخفيض الإضاءة وفصل التكييفات فور الانتهاء من إقامة الشعائر الدينية، موجها للمسؤولين بضرورة تخفيض إضاءة الكورنيش والحدائق والمتنزهات بما يحقق منسوب رؤية واضحة ولا يؤثر علي سلامة المواطنين وفصل مواتير تشغيل النافورات بالميادين ويتم تشغيلها وقت الاحتفالات الرسمية فقط، وضبط جميع التكييفات في كافة المنشآت الحكومية علي درجة حرارة لا تقل عن 25 درجة، وعلي أن يتولى مدير إدارات الأمن الجهات الحكومية بتأكيد ذلك والعمل على فصل الإضاءة بعد انتهاء ساعات العمل الرسمية.



كما وجه المحافظ، أيضا شركة الكهرباء بالتعاون مع شرطة المرافق ومباحث الكهرباء بدراسة إحكام الرقابة على المناسبات التى يتم فيها استهلاك الطاقة بشكل كبير مثل الأفراح وغيرها من المناسبات لضمان التأكد من ترشيد استهلاك الطاقة مع الالتزام بالتوقيت الصيفي لغلق المحال التجارية والمولات فى تمام الساعة 11 مساء، بالإضافة إلى تكثيف الحملات لإزالة الوصلات الكهربائية العشوائية مع العمل على تخفيض درجة الحرارة بتلك المنشآت وكذا بالأندية الرياضية ومراكز الشباب والاستادات والصالات المغطاة لتصل إلى 25 درجة فأكثر.



وأكد المحافظ، أنه سيتم دعم وإثابة أفضل مديرية وأفضل وحدة محلية تلتزم بتخفيض استهلاك الكهرباء بها وسيتم التنسيق لعمل حملات بالتنسيق مع التربية والتعليم وجامعة بنها لتوعية طلاب المدارس والجامعات بأهمية ترشيد الطاقة وجدواها الاقتصادية والبيئية وتفعيل منظومة الطاقة المتجددة واستخدام الطاقة الشمسية خاصة بالمشروعات الكبيرة والمباني الحكومية والبدء بمشروعات حياه كريمة.



وخلال الاجتماع، وجه المحافظ، بسرعة التنسيق لتشجير جميع الميادين والشوارع الرئيسية وتفعيل المشاركة المجتمعية في هذا الصدد وذلك في إطار مبادرة رئيس الجمهورية "100 مليون شجرة" بهدف الارتقاء بالمظهر الحضاري للشوارع وتوفير بيئة صحية للمواطنين، مؤكدا أيضا علي ضرورة تنفيذ أعمال التشجير بشكل حضاري وجمالي ومراعاة استخدام أحدث انظمة الزراعة وأساليب الري الحديثة لتوفير المياه.



واستطرد المحافظ، أن المحافظة نفذت عدد من مشروعات التجميل والتشجير بالمحافظة ضمن خطتها للعام المالي السابق من بينها إنشاء حديقة أمام المنطقة الاستثمارية ببنها أضفت علي المكان لمسة جمالية وأصبحت وجهه للمواطنين ومتنفسا لهم، كما تم تطوير وتشجير كورنيش مدينة بنها، بالإضافة إلي تطوير حديقة اللوكس، وإنشاء أماكن للانتظار وبرجولات وأماكن للترفيه وألعاب الأطفال، بالإضافة إلي إنشاء ممشي للمواطنين بطول نهر النيل بمدينة بنها فضلا عن تطوير ميدان العاشر بمدينة قليوب، وتم الانتهاء من زراعة الأشجار والنخيل ونباتات الزينة، والتي أضفت على المكان لمسة جمالية كبيرة، ليكون الميدان متنفسا جديدا لأهالي مدينة قليوب كما تم أيضا تطوير حدائق مدينة القناطر الخيرية بشكل كامل بالتنسيق مع وزارة الري.







اجتماع محافظة القليوبية



المشاركين بالاجتماع

جانب من الاجتماع