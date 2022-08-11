محافظ الغربية يتابع أعمال الرصف بشوارع حى أول المحلة الكبرى

الغربية محمد طارق

تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية أعمال الرصف الجارية بشوارع مدينة المحلة الكبرى، وذلك ضمن خطة المحافظة الاستثمارية، حيث شهد حى أول المحلة برئاسة المحاسب أحمد المغاوري، رصف امتداد شارع شكري القواتلي بطول 500 متر وعرض 10 أمتار، وشارع عبد الرحمن شاهين بطول 600 متر وعرض متوسط 8 أمتار، وجار استكمال شارع مصطفى كامل بطول 900 وبعرض متغير يتراوح بين 8 إلى 16 مترا.



كما شهد الحي أيضاً أعمال تركيب الإنترلوك في شارعي الحرية وسعد شحاتة ورفع المطابق بشارع السلام وتركيب بلاعات المطر، إلى جانب تركيب البلدورات في شارع سعد محمد سعد، فضلاً عن رش طبقة MCO في شارع مصر والسودان استعداداً لوضع الطبقة السطحية.



وأشار محافظ الغربية إلى أن أعمال الرصف التي تتم داخل جميع شوارع المدن بالمحافظة لا تتوقف فقط على وضع طبقة الأسفلت، وإنما تطوير الشارع من خلال توحيد الأرصفة وتركيب طبقة الإنترلوك على جانبي الشوارع، إلى جانب مراعاة الميول ومناسيب الشارع ووضع بالوعات لصرف مياه الأمطار خلال فصل الشتاء، فضلاً عن محاذاة أعمدة الكهرباء واستبدال وتطوير التالف منها.



ويذكر أن محافظة الغربية شهدت خلال الثلاث أعوام السابقة أكبر خطة رصف شهدتها المحافظة في تاريخها من خلال رصف 363 شارع وطريق بطول 303 كيلو متر، خلال العامين السابقين مع استمرار المحافظ في رصف وتطوير 165 شارع وطريق بطول 123 كيلو متر.