محافظ الشرقية يُقرر النزول بالحد الأدنى للقبول بالثانوى العام لـ223 درجة

الشرقية - إيمان مهنى

قرر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، النزول بالحد الأدنى لتنسيق القبول بالمرحلة الثانوية للناجحين في الشهادة الإعدادية العامة للعام الدراسى 2021 / 2022، على أن يكون الحد الأدنى للقبول بالثانوي العام 223 درجة بدلاً من 225 درجة.

وأوضح محافظ الشرقية، أنه تقرر التعديل في تنسيق الطلبة الحاصلين على الشهادة الإعدادية العامة للقبول بالصف الأول الثانوي للعام الدراسي 2022 / 2023 تيسيراً على أولياء الأمور ولتحقيق المستهدف من عدد الطلاب المقرر قبولهم بالمرحلة الثانوية والموزعين على 1177 فصلا دراسيا بمختلف المدارس بنطاق دائرة المحافظة وإتاحة الفرصة لأكبر عدد من الطلاب لبذل المزيد من الجهد لتحقيق أهدافهم وطموحاتهم في حياتهم العلمية والعملية بما يعود بالنفع مستقبلاً على المجتمع.

وأضاف المحافظ أن موعد تقديم طلاب المرحلة الثالثة من التنسيق علي موقع وزارة التربية والتعليم سيكون خلال الفترة من 11 / 8 / 2022 إلي 31 / 8 / 2022 بالأماكن الشاغرة بمدارس الثانوي العام.

كما قرر محافظ الشرقية النزول بالحد الأدنى للقبول بالصف الأول الثانوي الفني التجاري للعام الدراسي 2022 / 2023 لـ 170 درجة بدلاً من 175 درجة وذلك لإستكمال إحتياجات المدارس من الطلاب المتقدمين وفق القواعد المنظمة للقبول.