محافظ الدقهلية يصدر حركة جديدة لنواب رؤساء المراكز والمدن والأحياء

أصدر الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، اليوم حركة جديدة لنواب رؤساء المراكز والمدن والاحياء علي مستوي المحافظة.

وقال "مختار" أن الحركة الجديدة تأتي في اطار توجهات الدولة التي تستهدف ضخ دماء جديدة وتمكين الشباب والمرأة، ومواكبة احتياجات المرحلة الحالية للاستفادة من الخبرات المتبادلة وخلق كوادر جديدة للعمل التنفيذي وكذلك محاسبة المقصرين، مضيفا ان هذه الحركة الجديدة تأتي أيضا لتحقيق لمبدأ التدوير الوظيفي طبقا لقرار مجلس الوزاراء.

وأشار محافظ الدقهلية، إلى أن الحركة تمت على أسس من العدالة والشفافية بعد إجراء الاختبارات والمقابلات من قبل لجنة القيادات بالمحافظة، وذلك لاختيار وتعيين وتصعيد المتميزين للعمل بالوحدات المحلية من أجل تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والعمل وفق آليات واحتياجات كل مرحلة، موجها بضرورة الإهتمام بمنظومة النظافة وضبط الأسواق والاستجابة الفورية لطلبات وشكاوي المواطنين والعمل على حلها، والتصدى لأى مخالفات على الأراضى الزراعية أو أملاك الدولة.

وشملت الحركة ندب وليد عبد الله علي من ديوان رئاسة مركز ومدينة بلقاس للعمل نائبا لرئيس حي شرق المنصورة، وندب محمد أنور علي أحمد نائب رئيس مركز ومدينة دكرنس للعمل نائبا لرئيس حي غرب المنصورة، وندب انجي سامي عبد المقصود من ديوان رئاسة حي غرب المنصورة للعمل نائبا لرئيس مركز ومدينة طلخا، وندب محمد عوض عبد الجليل نائب رئيس مركز ومدينة شربين للعمل نائبا لرئيس مدينة الكردي، وندب احمد هلال زهري من ديوان رئاسة مركز ومدينة دكرنس للعمل نائبا لرئيس مدينة الكردي، وندب امل حمدي عبد الغني رئيس قرية كفر الترعة القديم بشربين للعمل نائبا لرئيس مدينة محلة دمنة، وندب هناء السيد النبراوي من ديوان رئاسة مركز ومدينة دكرنس للعمل نائبا لرئيس مدينة محلة دمنة، وندب اشرف محمد عبد الواحد من ديوان رئاسة مركز ومدينة بلقاس للعمل نائبا لرئيس مركز ومدينة تمي الامديد، وندب حرية رجب حسن من ديوان رئاسة مركز ومدينة تمي الامديد للعمل نائبا لرئيس مركز ومدينة تمي الامديد، وندب جيهان محمود المرسي نائب رئيس مركز ومدينة المنزلة للعمل نائبا لرئيس مركز ومدينة منية النصر.

بالإضافة إلى ندب ايناس عبد الشافي عطية رئيس قرية العزاوي بمركز السنبلاوين للعمل نائبا لرئيس مركز ومدينة السنبلاوين، وندب فتحي ابراهيم السيد نائب رئيس مركز ومدينة السنبلاوين للعمل نائبا لرئيس مركز ومدينة أجا، وندب حمدي ابراهيم العجمي نائب رئيس مركز ومدينة أجا للعمل نائبا لرئيس مركز ومدينة ميت غمر، وندب ابراهيم الطنطاوي عبد الحميد نائب رئيس مركز ومدينة السنبلاوين للعمل نائبا لرئيس مركز ومدينة ميت غمر، وندب محمد السيد البيلي نائب رئيس مركز ومدينة ميت غمر، للعمل نائبا لرئيس مركز ومدينة السنبلاوين، و ندب محمد احمد البدوي نائب رئيس مركز ومدينة طلخا للعمل نائبا لرئيس مركز ومدينة المنزلة، وندب احمد مبارك نجم من ديوان رئاسة مركز ومدينة دكرنس للعمل نائبا لرئيس مركز ومدينة شربين، وندب ياسر عمر حمزة عرفه نائب رئيس مدينة محلة دمنة للعمل نائبا لرئيس مركز ومدينة بلقاس، وندب لطفي عباس عبد العزيز نائب رئيس مركز ومدينة بلقاس للعمل نائبا لرئيس مركز ومدينة الجمالية، كما تضمنت الحركة ندب سامي السيد احمد من مكتبة مصر العامة للعمل بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بالمحافظة، وندب ابراهيم عبد الله عبد الفتاح نائب رئيس مركز ومدينة تمي الامديد للعمل بادارة التنمية الاقتصادية بالمحافظة، كما تضمنت الحركة ايضا الغاء ندب احمد علي عوض من العمل نائبا لرئيس مركز ومدينة تمي الامديد وعودته لجهة عملة الاصلية، وكذلك الغاء ندب عاصم وحيد الحسيني من العمل نائبا لرئيس مركز ومدينة ميت غمر وعودته لجهة عملة الاصلية، وايضا الغاء ندب وليد ابراهيم طه من العمل نائبا لرئيس مركز ومدينة الجمالية وندبه للعمل بديوان رئاسة مدينة الكردي.