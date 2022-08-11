اليوم السابع
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الخميس، 11 أغسطس 2022 06:26 م
أكرم القصاص
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محافظ الإسكندرية: استعدادات مكثفة لحملات مكبرة فى الموجة الـ20 لإزالة التعديات

الخميس، 11 أغسطس 2022 05:42 م
محافظ الإسكندرية: استعدادات مكثفة لحملات مكبرة فى الموجة الـ20 لإزالة التعديات حملات مكبرة فى الموجة الـ 20
الإسكندرية جاكلين منير

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شدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، على رؤساء الأحياء بالبدء في تنفيذ إزالة التعديات ، وحالات التعدي التي تم رفضها من قبل لجان البت والتقنين تنفيذًا لقرارات اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة ، مؤكداً على أهمية التنسيق بين الأحياء وكافة الأجهزة التنفيذية والمختصة لتنفيذ المستهدف من الموجة بكل حسم، وكلف الشريف بعدم التهاون فى استرداد حق الدولة والتصدى لأى شكل من التعديات خاصة الحالات الموجودة على المجارى المائية بالتنسيق مع مديرية الري.

وذلك تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بالحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها وفى إطار تنفيذ توجيهات اللجنة العليا لاسترداد الاراضى برئاسة المهندس شريف اسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية، وبعد أعلان اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ، عن انطلاق الموجة الـ 20 لإزالة التعديات على أملاك وأراضي الدولة والأراضي الزراعية اعتباراً من السبت القادم 13 أغسطس الجارى وحتى 27 أكتوبر 2022 وذلك على ثلاث مراحل.

وأكد محافظ الإسكندرية على غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالمتابعة على مدار الـ24 ساعة والتنسيق مع الأحياء والجهات المعنية لتذليل أى معوقات وتسهيل تنفيذ الإزالات، مضيفا أنه أصدر تعليمات مشددة للأجهزة التنفيذية بالمحافظة للتأكد من القضاء على التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضى الزراعية والمرور على الأراضي المستردة لمنع التعدى عليها مرة أخرى مع العمل على سرعة إزالة أية تعديات فى المهد وإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل من تسول له نفسه التلاعب بممتلكات الدولة.

وكلف المحافظ السكرتير العام والمساعد بالمحافظة بضرورة وضع جدول زمنى يغطي كل الأحياء ومركز ومدينة برج العرب وحصر حالات التعدي، والمتابعة الدورية  والمفاجئة، والمرور المستمر على الأراضي المستردة لمنع التعدي عليها مرة أخرى و إزالة أي تعديات جديدة في المهد واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

 


الاسكندرية

اراضى الدولة

التعدى على الاراضى

محافظ الاسكندرية



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