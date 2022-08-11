محافظ أسوان يكلف بسرعة التدخل للسيطرة على حريق محدود فى باخرة نيلية

شهدت مدينة أسوان، اليوم، الخميس، حريق محدود عبارة عن تصاعد للأدخنة بأحد الفنادق العائمة " باخرة نيلية " والراسية بمراسى مدينة أسوان بسبب حريق محدود فى بطاريات المولد دون وجود إصابات أو خسائر فى الأرواح.

ومن جانبه، كلف أشرف عطية محافظ أسوان، الأجهزة المعنية بسرعة التعامل مع هذه الواقعة، حيث تم على الفور توجه قوات الحماية المدنية والذين نجحوا فى السيطرة على الحريق بالتعاون مع العاملين والمدربين على الإطفاء بالفندق العائم، فضلاً عن إستخدام أجهزة الإطفاء الذاتى المزود بها الفندق، حيث تم السيطرة قبل إمتداد الدخان إلى باقى غرف الباخرة من خلال الدفع بـسيارات إطفاء، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بمعرفة شرطة العائمات.

كما أعطى محافظ أسوان، توجيهاته للمسئولين بنقل ركاب الفندق العائم من السائحين من مختلف الجنسيات إلى أخر لتحقيق الطمأنينة الكاملة لديهم ، واستكمال رحلتهم وبرنامجهم السياحى بزيارة المعالم والمزارات والمناطق السياحية والأثرية داخل نطاق المحافظة.