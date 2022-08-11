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محافظ أسوان يحيل واقعة سقوط مواطن كفيف في حفر لموقع عمل إلى النيابة العامة

الخميس، 11 أغسطس 2022 10:54 م
محافظ أسوان يحيل واقعة سقوط مواطن كفيف في حفر لموقع عمل إلى النيابة العامة أشرف عطية محافظ أسوان
أسوان - عبد الله صلاح

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أكد أشرف عطية، محافظ أسوان، إحالة واقعة إصابة مواطن"كفيف" 24 سنة، بكسر فى ساقه جراء سقوطه في أحد الحفر ضمن موقع عمل لمشروع الصرف الصحي بقرية فارس بمركز كوم أمبو إلى النيابة العامة.

وأشار المحافظ، فى بيان صحفى، إلى أنه على الرغم من التعليمات المشددة للشركات والمقاولين المنفذيين لمشروعات حياة كريمة وغيرها بتطبيق إجراءات الوقاية و السلامة المهنية إلا أن الشركة المنفذة لم تقوم بوضع العلامات والحواجز الإرشادية حول موقع العمل.
 
ووجه محافظ أسوان بإلزام الشركة المنفذة لمشروع الصرف الصحي بتكلفة العلاج و العملية الجراحية للمواطن المصاب وأي مصروفات أخرى، مشدداً على المسئولين بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي والمحليات بالمتابعة الميدانية بشكل يومي للتأكد من إلتزام جميع المقاولين والشركات المنفذة بتطبيق إجراءات الوقاية والسلامة المهنية.
 

 


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