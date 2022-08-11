محافظ أسوان يتابع تداعيات حادث تصادم سيارتين بالطريق الزراعى

أسوان - عبد الله صلاح

تابع أشرف عطية، محافظ أسوان، تداعيات حادث تصادم سيارتين بالطريق الزراعى "أسوان-القاهرة الزراعي" أمام قرية الجعافرة التابعة لمركز دراو، إحداهما ميكروباص أجرة رقم "1987 ص و ع" وكانت متجهة لمدينة كوم أمبو، والأخرى سيارة نقل ثقيل كانت متجهه لمدينة أسوان رقم "1436 ص و ف"، مما أودى بحياة 11 مواطن وإصابة 2 آخرين.