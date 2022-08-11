محافظ أسوان يتابع تداعيات حادث تصادم سيارتين بالطريق الزراعى

تابع أشرف عطية، محافظ أسوان، تداعيات حادث تصادم سيارتين بالطريق الزراعى "أسوان-القاهرة الزراعي" أمام قرية الجعافرة التابعة لمركز دراو، إحداهما ميكروباص أجرة رقم "1987 ص و ع" وكانت متجهة لمدينة كوم أمبو، والأخرى سيارة نقل ثقيل كانت متجهه لمدينة أسوان رقم "1436 ص و ف"، مما أودى بحياة 11 مواطن وإصابة 2 آخرين.
على الفور كلف محافظ أسوان المسئولين بسرعة التدخل، حيث قامت 13 سيارة إسعاف بنقل الجثامين لمشرحتي مستشفيات دراو وكوم أمبو، بالإضافة إلى المشرحة العمومية بأسوان، فيما تم نقل المصابين لمستشفى أسوان الجامعى حيث تم تقديم كافة أوجه الرعاية الطبية الكاملة من الأطباء وأطقم التمريض.
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