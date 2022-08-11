محافظ أسوان: إدارج 4 مجمعات مدارس جديدة لجميع المراحل التعليمية

أكد أشرف عطية، محافظ أسوان، أنه بناءاً على طلب المحافظة ستقوم وزارة التربية والتعليم بإدراج 4 مجمعات مدارس جديدة من مرحلة رياض الأطفال وحتى الثانوى العام ضمن خطة العام الحالى 2022/2023 وهى مجمع مدارس الحصايا بموقع أرض المعسكر بطريق السماد، وأيضاً مجمع مدارس الرضوانية، بالإضافة إلى إحلال وتجديد المدرسة الفكرية لمجمع كامل للتربية الخاصة بطريق السادات ، فضلاً عن مجمع مدارس للغات الرسمية بحى الصداقة الجديد.

وعقدت غادة أبو زيد، نائب محافظ أسوان، اليوم الخميس، اجتماعا تنسيقيا للإستعداد المبكر لإستقبال العام الدراسى القادم مع مدير مديرية التربية والتعليم عبد الكريم لطفى ، وبحضور مديرى فرع الهيئة العامة للأبنية التعليمية وإدارة التعليم والتدريب المزدوج والتخطيط والمتابعة بالمديرية للوقوف على التجهيزات الواجب تنفيذها داخل المدارس بمختلف الإدارات التعليمية على مستوى المدن والمراكز وذلك بإجمالى 780 منشأة تعليمية تضم 1460 مدرسة لكافة المراحل التعليمية بواقع 10 ألاف و 334 فصل دراسى سواء من حيث الإنشاء أو الإحلال والتجديد الكلى والجزئى أو رفع الكفاءة أو التوسعات أو الصيانة الشاملة أو البسيطة المدرجة ضمن حياة كريمة أو بالمواقع الأخرى لتهيئة المناخ المناسب أمام الطلاب والطالبات.

وأكدت "أبو زيد"، بأن هناك تعليمات مشددة من محافظ أسوان للبدء من الآن فى تكاتف وتلاحم كافة الجهود من أجل تحقيق التكامل المطلوب بين الجهات المعنية لإنجاح المنظومة التعليمية ، وتقديم خدماتها المتنوعة والمتعددة سواء التعليمية أو العلمية أو الرياضية أو الثقافية أو الفنية بشكل راقى يساهم فى تحفيز الطلاب ، وإعلاء روح الولاء والإنتماء ، مع دراسة إمكانية إستغلال أسطح المدارس فى إقامة محطات شمسية بها فى إطار خطة المحافظة لترشيد إستهلاك الكهرباء بكافة المصالح والمديريات والهيئات الحكومية.

وكلفت نائب محافظ أسوان، بحصر المقاعد المدرسية للوقوف على المتهالك منها لتجديدها ، بجانب تشكيل لجنة من مديرية التربية والتعليم وجامعة أسوان والشباب والرياضة لتنظيم بطولة رياضية أثناء العام الدراسى تحت مسمى " كأس محافظة أسوان " فى كافة الألعاب الجماعية والفردية بمختلف المراحل التعليمية بحيث يحصل عليه أفضل فريق ، ويتم الإعلان عن أن المشاركين فى هذه المسابقات والمنافسات سيتم تكريمهم بمنحهم شهادات تقدير وميداليات وغير ذلك ، ليتم تكوين منتخب لطلاب المدارس يشارك فى المنافسات التى تقام على مستوى المحافظات ، ويتم تخصيص معسكر تدريبى بإشراف من كلية التربية الرياضية.

وأوضح المهندس عبد الهادى عبد اللطيف مدير عام فرع هيئة الأبنية التعليمية بأسوان بأنه تم إدراج أكثر من 35 % من بقرى حياة كريمة بمراكز إدفو وكوم أمبو ونصر النوبة بإجمالى 410 مدرسة ، فيما تم نهو أعمال إنشاء 8 مدارس جديدة ، وسيتم دخولها الخدمة بحلول العام الدراسى الجديد وهى أرمنا ( إعدادى – ثانوى ) بمركز نصر النوبة ، والمنشية للثانوى العام ، وتحيا مصر الإبتدائية بمركز كوم أمبو ، والإخصاص للتعليم الأساسى ، والشراونة للثانوى العام ، وعزبة النصر للتعليم الأساسى بمركز إدفو ، بجانب تقسيم الصداقة للتعليم الأساسى والكسارة للتعليم الأساسى بمدينة أسوان ، فيما جارى العمل حالياً فى 4 مدارس وهى الشطيب للتعليم الأساسى ، والشهيد صلاح نصر بمركز إدفو ، والسبيل قبلى الإبتدائية بمركز كوم أمبو ، والدكة الإعدادية بنصر النوبة.

وتابع، بأن هذا يتوازى مع الإستلام لـ 3 مدارس جديدة تمويل الإيفاد وسيتم دخولها الخدمة بداية من العام الدراسى الجديد وهى المنار للتعليم الأساسى ، والحكمة للثانوية العام بوادى النقرة بنصر النوبة ، والصعايدة للتعليم الأساسى بإدفو ، فيما جارى التجهيز حالياً لخطة حياة كريمة " المرحلة الثانية " بمركزى دراو وأسوان حيث يتم المعاينة للوقوف على إحتياجاتها سواء للصيانة أو التطوير أو الإحلال ، فضلاً عن إجراء أعمال الصيانة داخل 12 مدرسة ضمن الخطة الإستثمارية ، ليتكامل ذلك مع الاهتمام بمدارس التربية الخاصة حيث أنه جارى حالياً إحلال مدرسة التربية الفكرية بالكاجوج ، وأيضاً جارى تجهيز مستندات الطرح للإنشاء الجديد لمجمع مدارس التربية الخاصة بمجمع القهمورى بكوم أمبو.