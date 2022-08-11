اليوم السابع
Ads
الخميس، 11 أغسطس 2022 07:37 م
أكرم القصاص
الرئيسية صحة وطب

"متلازمة دريفت" شكل نادر من الصرع عند الأطفال.. تعرف عليه

الخميس، 11 أغسطس 2022 07:00 م
"متلازمة دريفت" شكل نادر من الصرع عند الأطفال.. تعرف عليه الحمى
كتب - حسام الشقويرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قد يستغرق اكتشاف ما إذا كان طفلك مصابًا بمتلازمة "دريفت" -وهو شكل نادر من الصرع- وقتا، وقد يحصل طفلك على تشخيص خاطئ فى البداية لأن أعراضه قد تبدو مثل اضطرابات الطفولة الأخرى، ولذلك فإنه من المهم الحصول على التشخيص الصحيح، لأن إعطاء طفل مصاب بمتلازمة دريفت أدوية لعلاج مشاكل أخرى مثل نوبات الحمى يمكن أن يزيد أعراضه سوءًا، حسبما نشر موقع webmd.

وغالبًا ما يعانى الأطفال المصابون بمتلازمة دريفت من نوبات استجابة لمحفز مثل الحرارة أو الأضواء الساطعة، ولذلك يجب عليك أن تتعرف على محفزات طفلك، عن طريق الاحتفاظ بمفكرة، وتقوم بتدوين ما كانوا يفعلونه قبل كل نوبة، وبمرور الوقت، ستبدأ فى رؤية سلوك الطفل عند حدوث النوبة، وبمجرد اكتشاف مسببات النوبة لدى طفلك، يمكنك مساعدته على تجنبها.

وتعتبر الحرارة من أكبر مسببات النوبات لدى الأطفال المصابين بمتلازمة دريفت، ولذلك لا تعطِى طفلك حمامات ساخنة، وحافظ على برودة الماء، وفى الأيام الدافئة، ابقِ ابنك الصغير بالداخل حيث يكون الجو مكيف، وإذا كان عليهم التواجد فى الهواء الطلق فارتدوا ملابس واقية من الشمس وسترة تبريد للحفاظ على درجة حرارة أجسامهم منخفضة، وامنحهم الكثير من الماء لمنع الجفاف.

وحاول تجنب التغيرات السريعة فى درجات الحرارة، حيث يمكن أن يؤدى التحول السريع إلى الساخن أو البارد إلى حدوث نوبات، وتحرك ببطء وبشكل تدريجى عندما تأخذ طفلك للخارج فى البرد أو الحرارة.

وتعد الأضواء الوامضة أو الساطعة من مسببات النوبات الشائعة لدى الأطفال المصابين بمتلازمة دريفت، وستحمى النظارات الشمسية والقبعة عيون طفلك من أشعة الشمس عندما يكون فى الخارج أو فى مكان مضاء بشكل ساطع وتجنب أى شىء قد يحتوى على أضواء قوية، مثل الأفلام وألعاب الفيديو أو اللعب بالأضواء الساطعة.


الأطفال

الصرع

الحمى

متلازمة دريفت



الموضوعات المتعلقة

العراق يعلن تسجيل 189 إصابة بالحمى النزفية بينها 32 حالة وفاة خلال 2022

السبت، 18 يونيو 2022 05:11 م

"الصحة" تعلن خطتها لمواجهة ضربات الشمس والإجهاد الحرارى بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة.. وتؤكد: مستشفيات الحميات تستقبل المرضى والعلاج بالمجان.. وتنصح الأطفال وكبار السن بتجنب الحرارة

السبت، 18 يونيو 2022 12:00 ص

التخطيط: 27 مليار جنيه لمواجهة كورونا لرفع كفاءة مستشفيات الحميات

الخميس، 16 يونيو 2022 11:00 م

الصحة العراقية: ارتفاع أعداد الإصابات بالحمى النزفية إلى 170 حالة

الثلاثاء، 14 يونيو 2022 11:42 ص


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة