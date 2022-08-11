اليوم السابع
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مبعوث الأمم المتحدة إلى الشرق الأوسط: أرسلت فريقا لزيارة "السعدى" فى السجن

الخميس، 11 أغسطس 2022 08:00 ص
مبعوث الأمم المتحدة إلى الشرق الأوسط: أرسلت فريقا لزيارة "السعدى" فى السجن الاحتلال الإسرائيلى - أرشيفية
وكالات

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أعلن مبعوث الأمم المتحدة إلى الشرق الأوسط تور وينسلاند عن إرسال فريق إلى سجن عوفر الإسرائيلي لزيارة السجين الفلسطيني بسام السعدى.

وكتب وينسلاند عبر "تويتر": "اليوم أرسلت فريقا لزيارة بسام السعدي فى سجن عوفر، لمتابعة التزامات الأمم المتحدة فيما يتعلق بالحفاظ على السلام فى غزة".

وأضاف: "أؤكد مرة أخرى أن وقف إطلاق النار هش للغاية وأدعو جميع الأطراف إلى الحفاظ على السلام".


اسرائيل

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بسام السعدى

عوفر

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وينسلاند

سجن عوفر

فلسطين



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