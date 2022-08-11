مبعوث أوكرانيا للشرق الأوسط: روسيا مسئولة عن أزمة الغذاء.. وقواتها دمرت صوامعنا

بيشوى رمزى

قال مبعوث أوكرانيا للشرق الأوسط ماكسيم صبح إن الحكومة الروسية مسؤولة عن أزمة الغذاء فى العالم، متهما القوات الروسية بتدمير الصوامع الأوكرانية، ونهبها وتخريبها حتى يمكنها ابتزاز العالم.

وأضاف صبح، في كلمته أمام اجتماع مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين اليوم الخميس، أن بلاده مستعدة لتوريد المواد الغذائية إلى الشركاء في المنطقة العربية والشرق الأوسط، معتبرا أن ذلك مرهون بالتقيد بالمعايير الأمنية رغم معاناة المحاصيل الروسية بسبب الأوضاع الراهنة، وهو ما يمثل مسؤولية الشركاء، وعلى رأسهم الأمم المتحدة.

واتهم صبح موسكو بسرقة المحاصيل الأوكرانية وتهريبها للدول الأخرى، محذرا أن استمرار الأوضاع الراهنة سيؤدى إلى أزمة غذاء ضخمة.

ودعا ماكسيم صبح الدول العربية إلى الانضمام لنظام العقوبات على موسكو، مشددا على ضرورة تقديم معلومات دقيقة عن الأوضاع في أوكرانيا، وذلك لدحض ما اعتبره ادعاءات يروجها الروس وإعلامهم.

وشدد على أن روسيا تريد احتلال أوكرانيا ولو على مراحل لتبقي مفاتيحها في النهاية بيد الكرملين، إلا أن ذلك لن بحدث، حيث لن يتنازل الأوكرانيون عن أراضيهم المشروعة، معتبرا أن هذا الأساس الوحيد لتحقيق السلام.

وتمنى صبح النجاح للقمة العربية في الجزائر، مشددا على أن هناك حاجة ملحة أن تنال القضية الأوكرانية قسطا من أعمالها نظرا لاهميتها.

ودعا رؤساء البلدان العربية في قمة منصة القرم المقررة في 23 أغسطس الجاري، تحت رعاية الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنيسكي.