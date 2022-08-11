اليوم السابع
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الخميس، 11 أغسطس 2022 01:53 م
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لجنة من "القومى للمرأة" تتفقد المركز الطبى الحضرى بكوم أمبو بأسوان.. صور

الخميس، 11 أغسطس 2022 01:30 م
لجنة من "القومى للمرأة" تتفقد المركز الطبى الحضرى بكوم أمبو بأسوان.. صور جانب من الجولة
أسوان - عبد الله صلاح

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يواصل فرع المجلس القومى للمرأة بأسوان، مشاركته المجتمعية الفعالة بناءاً على توجيهات محافظ أسوان لتحقيق التعاون الكامل والدعم اللازم لتكثيف الأنشطة والجهود التنفيذية المبذولة لرفع الوعى المجتمعى، والارتقاء بالظروف الاقتصادية والاجتماعية وتوفير حياة كريمة للمواطنين.
 
وصرحت هدى مصطفى فرع المجلس القومى للمرأة بأسوان، فى بيان صحفى، قيام لجنة متابعة ميدانية من القاهرة بزيارة تفقدية لمبنى المركز الطبى الحضرى بمدينة كوم أمبو ، مشيرة بأن اللجنة ضمت مسئولى وممثلى عدد من الجهات المعنية منها المجلس القومى للمرأة ووزارات التنمية المحلية والتضامن الإجتماعى والصحة ، بالإضافة إلى ممثل من شركة جنوب مصر وذلك بمرافقة شوقي مصطفى رئيس مركز ومدينة كوم أمبو، بجانب عضو من فرع المجلس القومى للمرأة.
 
وأوضحت "مصطفى"، بأن اللجنة خلال تفقدها لمكونات وأقسام المركز الحضرى قد رصدت بعض الملاحظات الفنية الخاصة بضرورة تأهيل ورفع كفاءة حضانة الأطفال والمدخل الرئيسى ، كما عرضت مسئولة فرع المجلس القومى بتنظيم دورة تدريبية لتنمية المهارات ورفع قدرات السيدات العاملات بالمشغل الملحق بالمركز من أجل رفع كفاءة الإنتاج وضمان تقديم منتج ذو جودة ومواصفات عالية.
 
جانب من الجولة
جانب من الجولة

جانب من تفقد اللجنة
جانب من تفقد اللجنة

لجنة المجلس القومى للمرأة
لجنة المجلس القومى للمرأة

 


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