لجنة متابعة الاستعداد لاستضافة "COP 27" تفتش على 20 منشأة بشرم الشيخ

كتب محمد أسعد

تواصل اللجنة المتواجدة بصفة دائمة بمدينة شرم الشيخ والمُشكلة بقرار وزير السياحة والآثار في يوليو الماضي لتتولي أعمال متابعة تجهيزات واستعدادات المنشآت الفندقية والسياحية وغيرها من المنشآت التي تتعامل مع السائحين بالمدينة في إطار استضافة مصر لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ" COP 27 " في نوفمبر القادم أعمالها، حيث قامت بالمرور والتفتيش على 20 منشأة فندقية وجار استكمال المرور على باقي المنشآت الفندقية والسياحية بالمدينة تباعًا.

وأشار محمد عامر رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بوزارة السياحة والآثار ورئيس اللجنة، إلى أنه تم خلال عملية المرور متابعة أعمال رفع كفاءة هذه المنشآت والتأكد من المستوى السياحي والصحي لها ومدى التزامها بجودة الخدمات المقدمة بها، كما تم مراجعة محطات التحلية والمعالجة، وخزانات المياة للتأكد من استيفائها للاشتراطات والمعايير المطلوبة. هذا بالإضافة إلى أنه تم التفتيش والمرور على المطابخ وأماكن تداول الغذاء.

وأضاف أنه تم خلال عملية المرور أيضا التأكد من مدى حصول هذه المنشآت على شهادة تفيد تطبيق كافة اشتراطات الممارسات الخضراء، ومدى التزامها بتوافر إدارة تدريب وتعيين مراقب جودة بالإضافة إلى مراجعة أعداد العاملين بهذه المنشآت الحاصلين على الدورات التدريبية اللازمة كل وفقا لتخصصه.

تجدر الإشارة إلى أنه من المقرر أن تستمر أعمال هذه اللجنة بصفة دائمة بمدينة شرم الشيخ حتى نهاية المؤتمر، وقد تم تشكيلها بقرار من وزير السياحة والآثار لتكون برئاسة محمد عامر رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بالوزارة وعضوية عضوين من الإدارة، وممثلين عن كل من وزارتي الصحة والسكان، والبيئة، والهيئة العامة لسلامة الغذاء، ومحافظة جنوب سيناء، وحسين حافظ المُشرف العام على مكاتب وزارة السياحة والآثار بجنوب سيناء، والسيد إسلام نبيل مدير مكتب الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بمحافظة جنوب سيناء، بالإضافة إلى ممثلين عن غرفتي المنشآت الفندقية والمنشآت والمطاعم السياحية.