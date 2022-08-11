كوريا الجنوبية: منظومة "ثاد" الصاروخية الأمريكية أداة للدفاع عن النفس

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أعلن المكتب الرئاسي لكوريا الجنوبية أن منظومة "ثاد" الصاروخية الأمريكية للدفاع الجوي التي تم نشرها في كوريا الجنوبية، هي أداة للدفاع عن النفس وذلك بعد أن دعت الصين إلى تقييد استخدامها.

وذكرت وكالة الأنباء الكورية "يونهاب" اليوم الخميس أن قضية منظومة الدفاع الجوي للمناطق عالية الارتفاع "ثاد" كانت موضوعا رئيسيا في المناقشات أثناء اجتماع وزيري خارجية كوريا الجنوبية والصين الذي عقد في وقت سابق من الأسبوع في مدينة تشينغداو الصينية.

وأشارت إلى أن وزارة الخارجية الصينية زعمت أن كوريا الجنوبية وافقت على تقييد تشغيل بطارية "ثاد" في بلدة سيونغجو على بعد 210 كيلومترات جنوب شرق البلاد، بالإضافة إلى التمسك بسياسة "اللاءات الثلاث" التي تشير إلى عدم نشر المزيد من بطاريات ثاد للدفاع الصاروخي في كوريا الجنوبية، وعدم مشاركة كوريا الجنوبية في شبكة الدفاع الصاروخي بقيادة الولايات المتحدة، وعدم انضمامها إلى التحالف العسكري الثلاثي مع الولايات المتحدة واليابان، لكن سول نفت هذا الادعاء.