كلاب خدمة مرضى السكرى.. تحذر من ارتفاع مستوى السكر فى الدم

كتب - حسام الشقويرى

يتم تدريب كلاب خدمة مرضى السكرى، والتى تسمى أيضًا كلاب تنبيه مرضى السكرى أو DADs، على إعلامك بارتفاع مستوى السكر فى الدم أو انخفاضه بشكل كبير، وبهذه الطريقة يمكنك اتخاذ إجراء قبل أن تتحول المشكلة إلى حالة طبية طارئة، حسبما نشر موقع webmd.

كيف تساعد كلاب "خدمة مرضى السكرى" مرضى السكرى؟

إذا كنت مصابًا بداء السكرى فإن جسمك يواجه مشكلة فى معالجة الطعام الذى تتناوله وتحويله إلى طاقة، وهذا يعنى أن مرض السكرى يمكن أن يتسبب فى ارتفاع مستويات السكر فى الدم والوصول إلى مستويات خطيرة، وهذا ما يسمى بفرط سكر الدم ويمكن أن يؤدى إلى مضاعفات خطيرة مثل أمراض العيون وتلف الكلى والنوبات القلبية والسكتات الدماغية.

والدوخة والارتباك والنعاس هى أعراض كل من ارتفاع السكر فى الدم الحاد ونقص السكر فى الدم الشديد، ويتم تدريب الكلب المنبهة لمرض السكرى على تنبيهك بانخفاض أو ارتفاع نسبة السكر فى الدم، بينما لا تزال مستيقظًا بما يكفى لعلاج مستويات السكر فى الدم أو الحصول على المساعدة.

الطريقة التي يخبرك بها كلب خدمة مرضى السكرى أنك بحاجة إلى فحص نسبة السكر فى الدم تعتمد على تدريبهم، حيث يتم تدريب بعض الكلاب المنبهة من مرض السكرى على دفعك أو لعقك أو التحديق فيك، بينما يتم تعليم البعض الآخر القفز أو النباح أو الأنين، وتم تعليم بعض الكلاب إحضار جهاز مراقبة جلوكوز الدم إلى أصحابها.