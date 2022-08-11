اليوم السابع
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الخميس، 11 أغسطس 2022 04:33 م
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كشف غموض العثور على جثة أحد الأشخاص فى بولاق الدكرور

الخميس، 11 أغسطس 2022 04:22 م
كشف غموض العثور على جثة أحد الأشخاص فى بولاق الدكرور إسعاف -أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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كشف رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، غموض العثور على جثة أحد الأشخاص داخل مسكنه في بولاق الدكرور، حيث تبين أن زوجة المجني عليه وعامل تربطهما علاقة وراء ارتكاب الجريمة، وألقى رجال المباحث القبض على المتهمين، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.
 
وتلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص داخل شقة في بولاق الدكرور، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتم العثور على الجثة بها عدة إصابات.
 
وكشفت التحريات وجود شبهة جنائية في الحادث، وأن المجني عليه تعرض لاعتداء بسلاح أبيض، وتبين من خلال المعلومات، أن زوجة المجني عليها وشخص تربطهما علاقة، وراء ارتكاب الجريمة، حيث استعانت المتهم به وقتله داخل الشقة، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الحادث، فتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

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