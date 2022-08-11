قرارات جمهورية بتخصيص أراضٍ لإقامة تجمعات عمرانية ومحطة طاقة شمسية

كتب محمد الجالى

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار رقم 331 لسنة 2022 بتخصيص مساحة 7928 فدانا تقريبا من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة من ضمنها مساحة 767 فدانا تقريبا نقلا من الأراضى المخصصة لصالح القوات المسلحة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 449 لسنة 2018 وذلك لاستخدامها فى إقامة تجمعات عمرنية.

كما أصدر الرئيس السيسى القرار رقم 332 لسنة 2022 بتخصيص مساحتين من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية محافظة مطروح لصالح القوات المسلحة، نقلا من المخصصة لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 361 لسنة 2020، والقرار رقن 333 لسنة 2022 بتخصيص مساحة 45371 فدان تقريبا منها مساحة 5955 فدان تقريبا نقلا من الأراضى المخصصة لوزارة التجارة والصناعة بقرار رئيس الجمهورية رقم 358 لسنة 2008 وذلك لاستخدامها فى التوسعات المخططة للعاصمة الجديدة.

كما أصدر الرئيس السيسى القرار رقم 334 لسنة 2022 بتخصيص مساحة 24 فدان تقريبا من الأراصى المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية شرق المنطقة الصناعية بالمطاهرة بمحافظة المنيا لاستخدامها فى إقامة محطات طاقة شمسية، والقرار رقم 335 لسنة 2022 بتخصيص مساحة 12 فدان تقريبا من الأراصى المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية مركز قوص محافظة قنا وذلك لاستخدامها فى أقامة كنيسة للأقباط الكاثوليك، والقرار 336 لسمة 2022 بتخصيص مساجة 105 فدان تقريبا من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة ناجية محافظة الشرقية لا ستخدامها فى إقامة منطقة استثمارية.

وأصدر الرئيس السيسى، القرار رقم 337 لسنة 2022 بتخصيص مساحة 7 فدان تقريبا من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة مركز بئر العبد محافظة شمال سيناء وذلك لاستخدامها فى إقامة مصنع لتكرير ملح الطعام.

نشرت القرارات فى الجريدة الرسمية .