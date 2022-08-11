قافلة جامعة طنطا الطبية بسمنود تقدم الرعاية الصحية لـ1645حالة وتصرف الدواء مجانا

الغربية محمد طارق

نظمت جامعة طنطا، اليوم قافلة طبية شاملة إلى قرية شفا قرون التابعة لمركز سمنود بمحافظة الغربية، تحت رعاية الدكتور محمود ذكي رئيس الجامعة، والدكتور محمود سليم، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وذلك لتقديم الرعاية الطبية للمرضى وصرف العلاج بالمجان في إطار احتفالات الجامعة باليوبيل الذهبى.



وأكد الدكتور محمود ذكى أن تنظيم الجامعة للقوافل الطبية يأتى فى إطار تعزيز دورها الرائد فى خدمة المجتمع ودعم المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وتقديم الرعاية الطبية إلى الفئات الأكثر احتياجاً بالتعاون مع اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء.



وأوضح رئيس الجامعة أن القافلة الطبية الشاملة اليوم بقرية شفا قرون بمركز سمنود يشارك بها نخبة من أساتذة كلية الطب بالجامعة فى مختلف التخصصات وتم توفير كل الإمكانيات اللازمة لها لتقديم خدمات طبية متميزة للمرضى.



وأكد الدكتور محمود سليم، أن القوافل لا تقتصر على تقديم خدماتها الطبية فقط ولكن تتعدى ذلك بتقديم حملات توعوية للوقاية من الأمراض وقوافل توعوية وزراعية وفنية ورياضة واجتماعية وبيطرية إلى جانب قوافل المساعدات والتمكين الاقتصادي ومحو الأمية.

وأشار الدكتور محمد الشبيني وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن القافلة شهدت توقيع الكشف الطبي وصرف العلاج بالمجان ل 1645من أهالى القرية في تخصصات المخ والأعصاب والعظام والأطفال والجلدية والباطنة والمسالك البولية والأنف والاذن والجراحة العامة والصدر والنفسية والعصبية وجراحة العيون والقلب والاوعية الدموية والاسنان، وتحويل 84 حالة لتلقي العلاج بمستشفيات الجامعة.



شهدت القافلة مشاركة كليات الطب وطب الأسنان والصيدلة والتمريض والزراعة، كما تم إجراء اختبارات فورية لمحو الأمية ل 150 مواطنا من أهالى القرية في إطار الخطة القومية لمحو الأمية. شارك في فعاليات القافلة الدكتورة سحر الحجار وكيل كلية الصيدلة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والقائم بأعمال عميد الكلية، والدكتور عادل هلال وكيل كلية الزراعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وجمع من أساتذة الجامعة وأعضاء هيئة التدريس، ومحمد غازي مدير عام مشروعات البيئة، وماهر سعد مدير عام خدمة المجتمع.