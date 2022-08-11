فيضانات فنزويلا تغرق الشوارع والمنازل وتصل لمترو الأنفاق.. فيديو

فاطمة شوقى

#Lluvias | Usuarios reportan que dentro de los vagones del Metro de Caracas se está filtrando agua. #Caracas #10Ago pic.twitter.com/9Ae0dmnxJi — Globovisión (@globovision) August 10, 2022

تسببت الأمطار الغزيرة في حدوث فيضانات في أجزاء مختلفة من فنزويلا ، وذلك بعد فيضان نهر جوير، ونهر سوكوبو في منطقة باريناس الفنزويلية.



فنزويلا

#10Ago | El río Socopó, en Barinas, se desbordó la madrugada de este miércoles. Zona urbana de la capital del municipio Antonio José de Sucre, quedó inundada.



📽️Cortesía pic.twitter.com/CUO5ko2SCP — 800 Noticias (@800Noticias_) August 10, 2022

وقالت صحيفة "الاونيبرسال" الفنزويلية إن الأمطار الشديدة التي سقطت على البلاد أدت لفيضانات أغرقت الشوارع ووصلت إلى مترو الانفاق، حيث أبلغ المستخدمون عن تسرب المياه عبر سقف سيارة مترو في كاراكاس.

ونشر عدد من تسجيلات الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعى أظهرت سقوط المياه من سطح عربة مترو الأنفاق على الركاب.

ويستمر موسم الأمطار في فنزويلا من أغسطس الجارى إلى نوفمبر ، وتسببت الفيضانات إلى إغلاق الطرق السريعة في عدة مناطق في فنزويلا، بالإضافة إلى إغراق عدد من المنازل.

وأشار رئيس بلدية سوكري في كاراكاس ، خوسيه رانجيل ، عبر موقع تويتر إلى أن فرق الإطفاء والإنقاذ تحضر قطاع جوفيتا في بيتاري فافيلا "المتضررة من فيضان نهر جوير بسبب الأمطار الغزيرة".



فيضانات فى فنزويلا

كما أوضح حاكم باريناس ، سيرجيو جاريدو ، أنه "نتيجة للأمطار الغزيرة ، فاض نهر سوكوبو ، مما تسبب في حدوث فيضانات" في خمسة قطاعات من تلك المنطقة السهلية.

بالإضافة إلى ذلك، انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صورا تظهر ارتفاع الأنهار، وفيضان البحيرات، وفيضانات المنازل والطرق السريعة في أجزاء مختلفة من العاصمة الفنزويلية.

وفي ضوء ذلك ، أفاد وزير الداخلية والعدل ، ريميجيو سيبايوس ، بتفعيل المركز الوطني لمكافحة الطوارئ والكوارث من أجل "تقديم المساعدة إلى الناس" في جميع أنحاء الإقليم وبالتنسيق بين السلطات المحلية والوطنية.

وأكد المعهد الوطني للأرصاد الجوية والهيدرولوجيا (Inameh) ، في تقرير لقناة التلفزيون الحكومية الفنزويلية ، أنه يوجد حاليًا "عدم استقرار كبير في المناخ في المنطقة الوسطى من البلاد، مما يؤثر قبل كل شيء، على ولايات أراجوا ولا جويرا وميراندا وكارابوبو وأبوري وباريناس.