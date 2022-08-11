غلق 18 كافيه و18 ورشة و4 قاعات أفراح لمخالفة مواعيد الإغلاق بالمحلة الكبري

الغربيــــة عادل ضرة

أكد اللواء وجدي الجرواني رئيس مركز و مدينة المحلة الكبرى على إستمرار تنفيذ قرارات مجلس الوزراء والخاصة بتطبيق المواعيد الصيفية لفتح و غلق المحال التجارية و المولات و المطاعم و الكافيهات و الورش.

حيث تم تفعيل عمل اللجان المشكلة بكل وحدة محلية يتم من خلالها المرور على كافة المحال التجارية والورش والمطاعم وذلك للالتزام بتطبيق الاجراءات القانونية وتحقيق الانضباط التام قامت الوحدة المحلية بالبنوان بالمرور على المحلات وتم غلق 2 كافية بقرية دخميس وعدد 1 ورشة تجارية و قامت الوحدة المحلية بالمعتمدية بالمرور على المحال العامة و تم غلق عدد 3 ورش تجارية و عدد 4 كافيهات.

و قامت الوحدة المحلية لقرية شبرابابل بالمرور علي المحال التجارية و تم التنبيه بمواعيد الغلق و أثناء المرور تم غلق 5 ورش تجارية و قامت الوحدة المحلية بالعامرية بالمرور على المحلات التجارية و المقاهي و تم غلق 7 مقاهى و عدد 6 ورش تجارية و بمرور اللجان علي قطاع الوحدة المحلية بمحلة حسن تم غلق عدد 3 ورش و عدد 4 مقاهي كما قامت الوحدة المحلية بالهياتم و صفط تراب بالمرور على المحال و المطاعم و الكافيهات و المنشآت السياحية بطريق المحلة طنطا و تم غلق 4 قاعات و مول تجاري و ذلك لعدم الالتزام بتطبيق قرارات الغلق المقررة.







