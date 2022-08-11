غرق 9 آلاف سيارة بكوريا الجنوبية جراء موجة أمطار غزيرة تضرب البلاد

أ.ش.أ

أعلنت الجمعية الكورية للتأمين أن 12 شركة تلقت التعويضات عن الخسائر عن مجموع 9.189 سيارة مغمورة بالمياه، منذ 8 أغسطس الحالي إلى منتصف اليوم الخميس؛ نتيجة هطول الأمطار الغزيرة.

وأشارت الجمعية الكورية- في بيان، أوردته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب"- إلى أنه نتيجة للأمطار الغزيرة التي اجتاحت البلاد منذ يوم 8 أغسطس غرق أكثر من 9 آلاف سيارة (مركبة).

وذكرت أن عدد السيارات المستوردة المتضررة لا يمثل سوى نصف عدد المركبات المحلية، لكن حجم التعويضات المقدر أكبر بكثير، مضيفا أنه نتيجة لهطول الأمطار الغزيرة خاصة على منطقة كانغنام في سيئول، زاد حجم التعويضات بشكل حاد.

وقدرت شركات التأمين حجم التعويضات لها بـ 127.37 مليار وون (97.9 مليون دولار أمريكي)، ومن بين الـ 9.189 مركبة المتضررة، كانت 6.156 مركبة محلية ويُقدر حجم التعويضات لها بـ 52.83 مليار وون، وكانت الـ 3.033 وحدة المتبقية هي سيارات مستوردة ويُقدر حجم التعويضات لها 74.54 مليار وون.