عوض تاج الدين: الرئيس السيسى وجه بالكشف عن الأمراض للطلبة الجدد بالجامعات

كتبت أمل علام

كشف الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشون الصحة والوقاية، إن جميع الناس أصبح لديها وعى ببرتوكولات علاج كورونا ، مضيفا أصبحنا كأطباء نتبادل الخبرات على مستوى جميع المحافظات للارتقاء بعلاج المرضى.

وأضاف، خلال مؤتمر "بالمو جت" Pulmo Gut، المنعقد حاليا بالقاهرة، أرحب بالدكتور وحيد دوس رئيس اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية، ونثمن المبادرة الكبيرة للقضاء على فيروس سى فى مصر، مضيفا أنه فى الأسبوع الماضى وجه الرئيس السيسى بأن أى طالب يدخل الجامعات أو الكليات العسكرية، لابد أن يخضع للكشف عن بعض الأمراض.

وأوضح أننا قضينا على أمراض كثيرة جدا، مثل البلهارسيا وشلل الأطفال ولدينا أعداد قليلة جدا من فيروس بي، ومعندناش أمراض كثيرة منتشرة فى الكثير من الدول، ونعمل لمنع عودة الأمراض التى تم القضاء عليها.

وأشار الدكتور محمد عوض تاج الدين، خلال مؤتمر بالمو جت المنعقد حاليا بالقاهرة، برئاسة الدكتورة جيهان العسال نائب رئيس اللجنة القومية لمكافحة كورونا، والدكتور محمد القصاص أستاذ الكبد والجهاز الهضمى بطب حلوان، إلى أن عدد إصابات كورونا المعلنة لا تعبر عن العدد الحقيقى فى مصر، لأن من كرم ربنا علينا أن الحالات كانت معظمها متوسطة أو خفيفة، لذلك من الممكن أن يصاب الشخص ويتم شفاؤه دون أن يعلم أنه أصيب بالفيروس، موضحا أن العدد الحقيقى ممكن أن يكون 10 أضعاف العدد الذى تم تسجيله، ولكن لم يتم اكتشافه وهذا دليل أن الحالات كانت معتدلة وبسيطة، وما حققناه فى التصدى لوباء كورونا كان انجازا كبيرا.

وقال إن الوباء لايزال موجودا، والحالات تزيد فى جنوب شرق آسيا، وفى أوروبا، مؤكدا أنه خلال أسبوع يدخل مصر من 500 إلى 600 ألف شخص من مختلف الدول، ولا يتم عمل فحص لهم، لذلك لابد من اتباع الإجراءات الاحترازية لمنع ارتفاع الإصابات، وحتى يكون مثل الأنفلونزا، مضيفا أنه يجب أن يعزل المريض المصاب بفيروس كورونا حتى تنتهى الأعراض تماما لكى لا ينقل العدوى للآخرين.