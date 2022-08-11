عشرات المستوطنين يقتحمون باحات "الأقصى" والاحتلال يستهدف الصيادين الفلسطينيين

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن عشرات المستوطنين، اقتحموا المسجد الأقصى على شكل مجموعات متتالية، من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته.

يذكر أن المسجد الأقصى المبارك يتعرض لاقتحامات يومية ما عدا يومي الجمعة والسبت في محاولة لفرض تقسيم زماني ومكاني فيه.

وفي سياق متصل.. أطلقت زوارق الاحتلال، اليوم، نيران رشاشاتها تجاه مراكب الصيادين في بحر شمال محافظة غزة.

وأفادت الوكالة الفلسطينية أن زوارق الاحتلال الحربية المتمركزة في عرض بحر القطاع فتحت نيران رشاشاتها الثقيلة على بعد أربعة أميال بحرية تجاه مراكب الصيادين ولاحقتهم في بحر شمال غرب غزة وأجبرتهم على مغادرته.

وأضافت أن قوات الاحتلال فتحت نيران أسلحتها الرشاشة الثقيلة تجاه أراضي المواطنين شرق محافظة خان يونس جنوب قطاع غزة، دون أن يبلغ عن إصابات، مبينة أن المزارعين غادروا أراضيهم خوفاً على حياتهم.

يذكر أن قوات الاحتلال تتعمد فتح نيران أسلحتها بشكل شبه يومي صوب أراضي ومنازل المواطنين القريبة من السلك الفاصل شرق القطاع.