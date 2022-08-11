ضبط 8 كيلو حشيش فى حملات أمنية بالاسماعيلية

كتب محمود عبد الراضي ـ أحمد عبد الهادي

نجحت أجهزة الأمن في ضبط شخصين بالإسماعيلية وبحوزتهما كمية من مخدر الحشيش بقصد الإتجار، وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها .

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالإشتراك مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسماعيلية قيام (شخصين) بالإتجار فى المواد المخدرة متخذان من دائرة مركز شرطة القنطرة غرب بالإسماعيلية مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى .

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما، وأمكن ضبطهما وبحوزتهما (8,500 كيلو جرام لمخدر الحشيش - 3 هواتف محمولة)، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما المواد المخدرة بقصد الإتجار والهواتف للتواصل مع عملائهما ف تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وحبس المتهم.