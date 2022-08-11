ضبط 7500 كيلو "قشطة" مجهولة المصدر خلال حملة تموينية بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

أكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، على تكثيف الحملات التموينية على المخابز والأسواق والمحلات والمصانع الغير مرخصة لمكافحة الغش التجاري وضبط السلع مجهولة المصدر، ومنتهية الصلاحية وإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.

وفى هذا السياق شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية حملة رقابية على الأسواق بمركز الرحمانية، وأسفرت الحملة تم ضبط 500 عبوة قشطة بإجمالى7500 كيلو جرام بأحد الثلاجات بمركز الرحمانية مجهولة المصدر وتم التحفظ على المضبوطات وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

أشرف على الحملات الرقابية المحاسب مجدى الخضر وكيل وزارة التموين ومفتاح عبد اللطيف مدير إدارة التجارة الداخلية وسمير البلكيمى مدير الرقابة الداخلية بمديرية التموين.