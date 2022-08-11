اليوم السابع
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ضبط 73 "توك توك" فى حملات مكبرة بنطاق أحياء الإسكندرية

الخميس، 11 أغسطس 2022 03:29 م
ضبط 73 "توك توك" فى حملات مكبرة بنطاق أحياء الإسكندرية جانب من الحملة
الإسكندرية - جاكلين منير

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شنت أحياء الإسكندرية، حملات مكبرة فى إطار تكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية باستمرار حملات إزالة الإشغالات والتعديات وفرض الانضباط بالشارع السكندرى والتصدى للتكاتك، ومنع سيرها بالشوارع الرئيسية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

 

وقام حى المنتزة أول برئاسة اللواء محمد سحلول بحملة مكبرة لمنع سير التكاتك بالشوارع الرئيسية استهدفت الحملة شوارع خالد بن الوليد وخليل حماده مع خالد بن الوليد وش مسجد سيدي بشر مع العيسوي وطريق الكورنيش وش ملك حفني بحري مع خليل حماده، أسفرت عن ضبط 30 توك توك وتريسيكل.

 

وقام حى المنتزه ثان برئاسة هدى ابو كليلة حملة مكبرة لإعادة الانضباط ومنع سير التكاتك بالشوارع والمناطق الرئيسية أسفرت الحملة عن ضبط 37 توكتوك وتريسيكل، وشهد حى العامرية اول برئاسة محمد عبد الله حملة مكبرة تمكنت من ضبط 6 تكاتك و6 تريسيكلات و2 موتوسيكل.

 

وأكد محافظ الإسكندرية على رؤساء الأحياء بضرورة متابعة حالة الشارع السكندرى بشكل دائم ومستمر والتواجد في الشوارع بين المواطنين للاستماع إلى شكواهم والاستجابه لمطالبهم.

 

ضبط 73 توكتوك بنطاق أحياء الإسكندرية (1)
 
ضبط 73 توكتوك بنطاق أحياء الإسكندرية (2)
 
ضبط 73 توكتوك بنطاق أحياء الإسكندرية (3)
 
ضبط 73 توكتوك بنطاق أحياء الإسكندرية (4)
 

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