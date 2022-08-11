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ضبط 30 ألف قرص مخدر بحوزة مسجل خطر فى أسيوط

الخميس، 11 أغسطس 2022 11:37 م
ضبط 30 ألف قرص مخدر بحوزة مسجل خطر فى أسيوط جانب من المضبوطات
أسيوط- هيثم البدرى

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تمكنت وحدة مباحث قسم أول بمديرية أمن أسيوط، برئاسة المقدم على نصر، والقوة المرافقة من ضبط مسجل خطر يدعى أباصيرى. س، مقيم بدائرة أول بحوزته 30 ألف قرص مخدر، وعدد 4 فرش حشيش، وفرد روسى محلى الصنع، وعدد من الطلقات ومبلغ مالى كبير.
 
تلقى اللواء أحمد جمال مساعد وزير الداخلية مدير أمن اسيوط، إخطارا من اللواء توفيق جاد، رئيس المباحث الجنائية يفيد بضبط مسجل خطر بدائرة قسم أول شارع غرب البلد، بحوزته أقراص مخدرة من الابتريل بعدد 30 ألف قرص، و4 فرش من مخدر الحشيش، وسلاح محلى الصنع ومبلغ مالى كبير حصيلة البيع.
 
وحرر محضر بالواقعة، وتم التحفظ على المضبوطات، والمتهم للعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات اللازمة.

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