ضبط 3 طن دقيق بدون فواتير فى حملة تموينية بالإسماعيلية

أكد اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، على ضرورة تكثيف حملات الرقابية على الأسواق والمحال التجارية للتأكد من سلامة و جودة السلع المعروضة ومنع التلاعب بالأسعار الرسمية .

وشنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية حملة تموينية بالاشتراك مع مباحث التموين، واستهدفت الحملة عددًا من المحال و المخابز.

وأسفرت الحملة عن ضبط 3 طن من الدقيق بدون فواتير بالإضافة إلى ضبط 22 كيلو من اللحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى علاوة على التحفظ على 360 علبة سجائر مهربة و مسرطنة كما تم ضبط 62 إطار سيارة بدون فواتير.

كما تمكنت الحملة من تحرير 62 محضرًا، منها 14 محضر لعدم الإعلان عن الأسعار و محضرين بيع بأزيد من السعر المقرر و19محضر لعدم حمل شهادة صحية، و3 محاضر لعدم استخدام لافتة باللغة العربية وأوكازيون، ومحضرين لسلع منتهية الصلاحية غش تجارى و محضرين إدارة بدون ترخيص.

وفيما يخص الرقابة على المخابز، تم تحرير 3 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، ومحضر واحد لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، و 6 محاضر لعدم إعطاء بون الصرف للمواطن و5 محاضر لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل و4 محاضر لعدم نظافة أدوات العجن ومحضر توقف عن الإنتاج.

وأكد أحمد منصور وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، أن الحملات تتم بشكل يومي لضبط الأسواق و المحال التجارية و المخابز ومنع احتكار السلع و التأكد من سلامتها حرصًا على صحة وسلامة المواطنين.