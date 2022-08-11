ضبط 1593 قضية تموينية متنوعة بالمحافظات منها بيع سجائر بأزيد من السعر

كتب – أحمد عبد الهادى

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية وأسفرت عن ضبط (1593) قضية تموينية متنوعة من بينهم عدد قضية حجب سلع إستراتيجية بإجمالى مضبوطات (5 طن "دقيق أبيض") ، وكذا (421) قضية بيع بأزيد من السعر وعدم الإعلان عن الأسعار سلع غذائية وغير غذائية ومواد بناء بمضبوطات بلغت (72,680 طن "دقيق أبيض – مكرونة – سكر – أرز – زيت طعام " – 11262عبوة سجائر – 10 طن حديد تسليح – 10 طن أسمنت).

وكذا (711) قضية فى مجال مخالفات المخابز عبارة عن (21 قضية دقيق مدعم "تصرف – تجميع"- 195 قضية إنتاج خبز ناقص الوزن –188 قضية إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات – 97 قضية عدم إنتظام القيد بسجل حركة الدقيق – 60 قضية توقف عن الإنتاج – 150 قضية متنوعة أخرى).. بمضبوطات بلغت (900, 7 طن دقيق بلدى مدعم–11820 رغيف بلدى مدعم) وكذا ضبط (24) قضية إستيلاء على السلع المدعومة بمضبوطات أبرزها ( 21,770 طن "سكر - أسمدة مدعمة" - 10,000 لتر "زيت تموينى" – 989 إسطوانة بوتاجاز – 83800 لتر مواد بترولية).. حيث بلغ إجمالى المضبوطات (127,350 طن - 11820 رغيف بلدى مدعم - 10,000 لتر "زيت تموينى" - 989 إسطوانة بوتاجاز – 83800 لتر مواد بترولية – 11262 عبوة سجائر) .. كان أبرزها الآتى :-

كما ضبطت الحملات، (20 طن "أسمنت – حديد تسليح ") بدون مستندات وعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول.. بحوزة (مالك مخزن لتجارة مواد البناء "بدون ترخيص") بمحافظة الشرقية، وضبط (19,27 طن "سكر حر – أرز أبيض – مكرونة" معبأة داخل عبوات بدون مستندات) ، (600 عبوة سجائر بدون مستندات) وعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول.. بحوزة (مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية) بمحافظة القليوبية، وضبط (13,16 طن "سكر حر – دقيق أبيض – مكرونة - أرز أبيض") معبأة داخل عبوات وشكائر بدون مستندات وعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول.. بحوزة (مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص) بمحافظة الجيزة.

▪ ضبط (5 طن "دقيق أبيض") بدون مستندات تم تخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق مما يؤدى إلى الإضرار بالإقتصاد .. بحوزة (مالك منخل بدون ترخيص) بمحافظة الجيزة.

▪ ضبط (35000 لتر "مواد بترولية "سولار – بنزين") تم تجميعها للإتجار بها بالسوق السوداء بأزيد من السعر المقرر ..بحوزة (المدير المسئول عن محطة لتموين السيارات) بمحافظة الجيزة.

▪ ضبط (أمين مخزن مستودع إسطوانات بوتاجاز - بمحافظة القليوبية) لتصرفه فى (989 "إسطوانة بوتاجاز") بالبيع بالسوق السوداء بأزيد من السعر الرسمى مستولياً على الدعم المقرر لها.

▪ ضبط (19,74طن "دواجن كاملة- مقطعات دواجن") بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية ، وتشكل خطراً على الصحة العامة .. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة (المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية) بمحافظة الجيزة.

▪ ضبط (2,8 طن "دواجن مجمدة") معبأة داخل عبوات بدون مستندات مجهولة المصدر ، ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية ، وتشكل خطراً على الصحة العامة .. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة (مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية) بمحافظة الإسكندرية.

▪ ضبط (1,87 طن "كبدة مجمدة") بدون مستندات مجهولة المصدر ، ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى وتشكل خطراً على الصحة العامة .. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة (مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية) بمحافظة الشرقية.

▪ ضبط (1,6 طن "لحوم مجمدة") بدون مستندات مجهولة المصدر ، ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى وتشكل خطراً على الصحة العامة .. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية) بمحافظة الجيزة.

▪ ضبط (190,000 قرص أدوية خاصة بعلاج أمراض "القلب – السمنة – السكر – ضغط الدم – المنشطات – الفيتامينات – المسكنات") مهربة جمركياً وغير مسجلة بالجهات المعنية ذات أثر بالغ الضرر على الصحة العامة .. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة (المدير المسئول عن صيدلية) بمحافظة الجيزة.

▪ ضبط (22600 متر "سلك كهربائى" مدون عليها بيانات مغشوشة ومقلدة – 312 قطعة مفتاح كهربائى مغشوشة ومقلدة).. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة (مالك محل للأدوات الكهربائية) بمحافظة القاهرة.

▪ ضبط (12 طن "أعلاف حيوانية") معبأة داخل شكائر بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستخدام الحيوانى لعدم وجود بيانات تفيد تاريخ الإنتاج والصلاحية ذات أثر بالغ الضرر على الثروة الحيوانية .. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المربيين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (مالك مدشة لإنتاج وتعبئة الأعلاف الحيوانية) بمحافظة الشرقية.

▪ كما أسفرت جهود حملات رصد ومتابعة حجب "السجائر" والبيع بأزيد من السعر الرسمى والمهربة جمركياً "مجهولة المصدر" .. عن ضبط (47) قضية بإجمالى مضبوطات بلغت (163247) عبوة "سجائر" مختلفة الأنواع.

▪ كما تم ضبط (12) قضية إمتناع عن توريد الحصص المقررة من الأقماح بكمية تقدر

بــ (115٫550) طن أقماح محلية.

▪ وفى إطار جهود الإدارة فى رصد ومتابعة المحلات ومراكز الخدمة القائمة على بيع أجهزة التنبيه الصوتية والضوئية الخاصة بمركبات الطوارئ المحظور تداولها بالأسواق.. فقد أسفرت الجهود عن ضبط عدد (6) قضايا بمضبوطات بلغت (178 قطعة "26 قطعة صوتية – 71 قطعة ضوئية – 81 ملصق").