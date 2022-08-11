ضبط 119717 مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

كتب – أحمد عبد الهادي

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.

وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط (119717) مخالفة مرورية متنوعة، ومن بينها المخالفات التالية:

• (38181) مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

• (1364) مخالفة السير بدون تراخيص.

• (8) دراجات نارية مخالفة.

• (15) مخالفة موقف عشوائي.

• (134) مخالفة لشروط التراخيص.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.