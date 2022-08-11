اليوم السابع
Ads
الخميس، 11 أغسطس 2022 01:19 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

ضبط 119717 مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

الخميس، 11 أغسطس 2022 12:27 م
ضبط 119717 مخالفة مرورية خلال 24 ساعة زحام مرورى - صورة أرشيفية
كتب – أحمد عبد الهادي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.
 
وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط (119717) مخالفة مرورية متنوعة، ومن بينها المخالفات التالية:
 
• (38181) مخالفة تجاوز السرعة المقررة.
• (1364) مخالفة السير بدون تراخيص.
• (8) دراجات نارية مخالفة.
• (15) مخالفة موقف عشوائي.
• (134) مخالفة لشروط التراخيص.
 
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.

حملات مرورية

قائدى السيارات

قانون المرور

تراخيص



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة