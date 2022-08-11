ضبط مسئول عن مخزن أعلاف مجهولة المصدر وبدون ترخيص بمدينة نصر

كتب – محمود عبد الراضي - أحمد عبد الهادى

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط، المسئول عن مخزن أعلاف -كائن بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة، وذلك لإدارته المخزن بدون ترخيص، وحيازته كميات من أعلاف الحيوانات مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، كما عُثر بداخل المخزن المشار إليه على (6,825 طن أعلاف حيوانية وجميعها مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك.

بمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وحبس المتهم.