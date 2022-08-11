اليوم السابع
Ads
الخميس، 11 أغسطس 2022 01:18 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

ضبط مسئول عن مخزن أعلاف مجهولة المصدر وبدون ترخيص بمدينة نصر

الخميس، 11 أغسطس 2022 12:02 م
ضبط مسئول عن مخزن أعلاف مجهولة المصدر وبدون ترخيص بمدينة نصر أرشيفية - مخزن اعلاف
كتب – محمود عبد الراضي - أحمد عبد الهادى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط، المسئول عن مخزن أعلاف -كائن بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة، وذلك لإدارته المخزن بدون ترخيص، وحيازته كميات من أعلاف الحيوانات مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، كما عُثر بداخل المخزن المشار إليه على (6,825 طن أعلاف حيوانية وجميعها مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك.
 
بمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وحبس المتهم.
 
 

اعلاف

مجهولة المصدر

بدون ترخيص

مسئول



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة