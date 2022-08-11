ضبط مريض نفسى أصاب شخصين بجروح باستخدام سكين فى القناطر الخيرية

القليوبية إبراهيم سالم

شهدت مدينة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، قيام مريض نفسي بالتعدي على شخصين باستخدام سلاح أبيض "سكين" بمنطقة ميدان الحادثة، إثر إصابته بحالة هياج عصبي أمام محل سكنه، جرى نقل المصابين لمستشفى القناطر العام، وتمكن ضباط مباحث المركز من ضبط المتهم، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.



تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة القناطر الخيرية، يفيد ورود بلاغ من الأهالي بقيام مريض نفسي بالتعدي على شخصين باستخدام سلاح أبيض "سكين" بمنطقة ميدان الحادثة دائرة المركز.



على الفور، انتقل ضباط المباحث لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين قيام "ع ر ع"، 33 سنة، مريض نفسي، مقيم ميدان الحادثة دائرة المركز، بالتعدي على كلا من "م م ح"، 24 سنة، سائق، ومقيم شلقان، و"م م أ"، 32 سنة، سائق، ومقيم عرب شركس دائرة المركز، باستخدام صلاح أبيض "سكين"، إثر إصابته بحالة هياج عصبي أمام محل إقامته.



وجرى نقل المصابين لمستشفى القناطر العام، وتبين إصابة المجني عليه الأول بـ3 جروح طعنية أسفل الصدر، وجرح طعني بالبطن، وإصابة الثاني بجرح قطعي أسفل الصدر، وتم حجزهما للعلاج، وتمكن ضباط مباحث المركز من ضبط المتهم والسلاح المستخدم بالواقعة، وبمواجهته بدت عليه علامات الاهتزاز النفسي وكان يهذي بعبارات غير مفهومة.



وأوضحت التحريات التي أجراها ضباط مباحث المركز، أن المتهم مريض نفسي يعاني من انفصام مزمن بالشخصية، وأعراض ذهنية وهلاوس، وكان يخضع للعلاج النفسي، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

