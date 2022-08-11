ضبط سرداب أسفل منزل مواطنين نقبوا عن الآثار بالمطرية

كتب - محمود عبد الراضى - أحمد عبد الهادى

نجحت أجهزة الأمن بإشراف اللواء أشرف الجندى مدير أمن القاهرة فى ضبط 4 أشخاص بالقاهرة لقيامهم بالحفر والتنقيب عن الآثار وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط العناصر الإجرامية مرتكبى جرائم التنقيب عن الآثار.

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة باشراف اللواء محمد عبد الله مدير المباحث قيام بعض الأشخاص بأعمال الحفر والتنقيب عن الآثار بأحد العقارات الكائنة بدائرة القسم.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف العقار المشار إليه وأمكن ضبط (3 أشخاص – ربة منزل، وجميعهم مقيمين بدائرة القسم) حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل غرفة كائنة بالطابق الأرضى بالعقار المشار إليه ملك أحد المتهمين، كما عُثر بداخلها على (حفرة قطرها 2 متر بعمق 4 أمتار - أدوات التنقيب) ، وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار تم إتخاذ الإجراءات القانونية.