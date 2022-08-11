صورة متداولة لمحتجز الرهائن فى لبنان وعناصر أمنية تطوق محيط البنك

كتب سمير حسنى

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة قيل إنها لمحتجز الرهائن داخل أحد البنوك اللبنانية فى العاصمة بيروت، بينما طوقت عدد من العناصر الأمنية محيط البنك.

وقالت مصادر إعلامية إن السلطات اللبنانية تحاول مفاوضة مختطف الرهائن في البنك ببيروت، حيث أفاد شهود عيان، بأن مقتحم البنك أطلق 3 رصاصات تحذيرية قبل احتجاز الرهائن للمطالبة باسترداد أمواله، وأنه يمتلك مادة حارقة هدد بإشعال نفسه بواسطتها وإحراق البنك.

وأوردت وسائل إعلام محلية، أن مودعاً من المتعاملين مع البنك كان يطالب بأمواله التي تبلغ قيمتها 209 آلاف دولار قبل أن يطلق النار ويحتجز الرهائن.