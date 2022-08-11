صعود الأسهم السعودية والكويتية والبحرينية بختام الأسبوع.. وهبوط دبي

كتب هانى الحوتى

تباينت بورصات الخليج، خلال تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بنسبة 0.8% رابحًا 99.31 نقطة ليغلق عند مستوى 12530.76 نقطة، وصعدت مؤشرات بورصة الكويت، وقفز مؤشر فاداكس 15 بسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بنسبة 1.039% رابحًا 106.40 نقطة ليغلق عند مستوى 10345.78 نقطة، فيما تراجع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بنسبة 0.25% خاسرًا 8.64 نقطة ليغلق عند مستوى 3385.60 نقطة.



بورصة السعودية ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، بنسبة 0.8% رابحًا 99.31 نقطة ليغلق عند مستوى 12530.76 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.92% خاسرًا 204.25 نقطة ليغلق عند مستوى 22023.74 نقطة، وبلغ حجم التداول 213.7 مليون سهم بقيمة 8.03 مليار ريال.

وصعد 14 قطاعًا بسوق الأسهم السعودية، على رأسها الطاقة بنسبة 2.34%، أعقبه قطاع المواد الأساسية بنسبة 2.05%، يليه قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 1.97%، ثم قطاع التأمين بنسبة 1.77%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 1.5%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 0.82%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.73%، ثم قطاعي الاتصالات، والمرفق العامة بنسبة 0.38%، 0.33%، على التوالي، فيما تراجعت قطاعات التطبيقات وخدمات التقنية، والاستثمار والتمويل، والسلع طويلة الأجل، والأدوية، والرعاية الصحية، والنقل، والبنوك بنسبة 0.89%، 0.55%، 0.52%، 0.48%، 0.45%، 0.42%، 0.01%، على التوالي.

وقفز 133 سهمًا خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "معادن" بنسبة 9.97%، ثم سهم "المتحدة للتأمين" بنسبة 9.86%، ثم سهم "أمانة للتأمين" بنسبة 8.59%، وتراجع 69 سهمًا على رأسها سهم "ساكو" بنسبة 3.56%، ثم سهم "ريدان" بنسبة 3.50%، ثم سهم "ذيب" بنسبة 2.94%، فيما تصدر سهم "معادن" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 665.4 مليون ريال سعودي.



بورصة أبو ظبي كما ارتفع مؤشر فاداكس 15 بسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، بنسبة 1.039% رابحًا 106.40 نقطة ليغلق عند مستوى 10345.78 نقطة، وأغلق رأس المال السوقي عند مستوى 2.069 تريليون درهم، وبلغ حجم التداول 292.9 مليون سهم، بقيمة 1.4 مليار درهم، عبر تنفيذ 11037 صفقة.

وصعدت 6 قطاعات ببورصة أبو ظبي على رأسها الطاقة بنسبة 0.68%، أعقبه قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.58%، يليه قطاع الاتصالات بنسبة 0.44%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.3%، وأخيرًا قطاعي الصناعات والعقارات بنسبة 0.26%، فيما تراجع قطاع التقديري للمستهلك بنسبة 0.11%.

وارتفع 27 سهمًا ببورصة أبو ظبي على رأسها سهم "شركة إشراق للاستثمار" بنسبة 15%، ثم سهم "شركة منازل" بنسبة 8.5%، ثم سهم "شركة رأس الخيمة العقارية" بنسبة 5.33%، وتراجع 16 سهمًا على رأسها سهم "شركة رأس الخيمة للدواجن" بنسبة 10%، ثم سهم "شركة رأس الخيمة للأسمنت الأبيض والمواد الانشائية" بنسبة 3.88%، ثم سهم "شركة ميثاق للتأمين التكافلي" بنسبة 3.57%، فيما تصدر سهم "الشركة العالمية القابضة" قائمة الأكثر نشاطًا بحسب القيمة وبلغت 388.2 مليون درهم.



بورصة البحرين وصعد المؤشر العام لبورصة البحرين، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، بنسبة 0.87% رابحًا 16.39 نقطة ليغلق عند مستوى 1897.70 نقطة، وبلغ حجم التداول 2.2 مليون سهم بقيمة 554.7 ألف دينار بحريني، وارتفع ببورصة البحرين قطاع المال بنسبة نمو 78.8 مدفوعًا بصعود سهمي البنك الأهلي المتحد، بنك السلام بنسبة 2.6%، 1.12%، على التوالي، ثم قطاع الصناعات بنسبة نمو 13.82% مدفوعًا بصعود سهم شركة ناس بنسبة 9.68%.

فيما تراجع قطاع العقارات بنسبة انخفاض 26.52% بضغوط هبوط سهم شركة عقارات السيف بنسبة 1.23%، وهبطت أسهم مجموعة جي أف إتش المالية، بنك البحرين الوطني، بنك البحرين والكويت بنسبة 0.64%، 0.33%، 0.21%، على التوالي.



بورصة الكويت كما ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، خلال تعاملات جلسة اليوم الخميس، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.12% رابحًا 9.40 نقطة ليغلق عند مستوى 7699.47 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.13% رابحًا 10.98 نقطة ليغلق عند مستوى 8584.83 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.10% رابحًا 5.94 نقطة ليغلق عند مستوى 5858.95 نقطة، وارتفع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.40% رابحًا 24.40 نقطة ليغلق عند مستوى 6158.77 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 292.6 مليون سهم بقيمة 66.2 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 15148 صفقة، وصعدت 9 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها التأمين بنسبة 2.02%، أعقبه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.78%، يليه قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.65%، ثم قطاعي الطاقة، والمنافع بنسبة 0.59%، 0.5%، على التوالي، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.33%، ثم قطاعي العقار، والاتصالات بنسبة 0.28%، 0.27%، على التوالي، وأخيرًا قطاع البنوك بنسبة 0.09%، فيما تراجعت قطاعات الرعاية الصحية، والتكنولوجيا، والصناعة بنسبة 4.4%، 0.54%، 0.32%، على التوالي.



بورصة دبي فيما تراجع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، بنسبة 0.25% خاسرًا 8.64 نقطة ليغلق عند مستوى 3385.60 نقطة، وبلغ حجم التداول 190.3 مليون سهم محققة ما قيمته 336.7 مليون درهم من خلال تنفيذ 6596 صفقة لعدد 31 سهمًا.

وهبطت 6 قطاعات ببورصة دبي على رأسها النقل بنسبة 4.82%، أعقبه قطاع السلع بنسبة 2.24%، يليه قطاع التأمين بنسبة 0.83%، ثم قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.68%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.27%، وأخيرًا قطاع الخدمات بنسبة 0.02%، فيما ارتفعت قطاعات المرافق العامة، والعقارات، والاتصالات بنسبة 1.17%، 0.49%، 0.16%، على التوالي.

وارتفع 17 سهمًا على رأسها سهم شركة ديار للتطوير بنسبة 3.92%، ثم سهم شركة الاتحاد العقارية بنسبة 3.70%، وتراجع 12 سهمًا على رأسها شركة تكافل الإمارات بنسبة 10%، ثم سهم شركة شعاع كابيتال بنسبة 7.15%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 13.9 مليون ورقة بقيمة 80 مليون درهم.