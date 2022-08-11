شكوى من طفح الصرف الصحى في بانوب بالدقهلية.. وشركة المياه ترد

كتبت: شيماء حمدى

أرسل القارئ رضا السيد قاسم، شكوى عبر خدمة "صحافة المواطن"باليوم السابع بسبب طفح مياه الصرف الصحى في الدقهلية - نبروه- بانوب، مما ترتب عليه انتشار الرائحة الكريهة والحشرات في الشوارع، وتم اللجوء إلى المجلس المحلى الذى لم يتعاون في حل الشكوى .

وأكدت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالدقهلية، أن هناك هبوطا في المطبق الرئيسي لمحطة رفع الصرف الصحي للقرية تسبب فى انسداد خط الانحدار الرئيسي المؤدي للبيارة، وأدى إلى طفح بعض المياه وأنه سوف يتم حل المشكلة.

وتأتى هذه الشكاوى ضمن مبادرة "سيبها علينا" التى أطلقتها "اليوم السابع" لحرصها المستمر على التواصل مع قرائه وإيمانا منه بأن الرسالة الصحفية الأهم التى يحملها الموقع هى خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين، يعلن "اليوم السابع" عن انطلاق أكبر مبادرة لاستقبال شكاوى القراء ومشاكلهم وتوصيل هذه المشكلات للمسئولين والمتابعة المستمرة معهم حتى حلها، بالإضافة إلى مساعدة الحالات الإنسانية والصحية، وذلك عبر خدمة "واتس آب" اليوم السابع برقم 01280003799 أو عبر رسائل "فيس بوك"، على أن تُنْشَر الأخبار المُصَوَّرَة والفيديوهات باسم القُرّاء.

وتعتبر هذه المبادرة واحدة من أكبر المبادرات التى يطلقها موقع "اليوم السابع" لاستقبال شكاوى المواطنين والعمل على حلها مع مختلف الجهات الحكومية، كما تتيح الخدمة الجديدة إمكانية أن يطلب القراء من فريق عمل "اليوم السابع" تغطية حدث أو التحقيق فى مشكلة تصادف أحد القراء أو قضية تهم قطاع من المواطنين أو الكشف عن نقص فى الخدمات، أو نشر شكوى أو استغاثة، أو تصحيح خبر أو معلومة على الموقع، أو إرسال فيديوهات أو صور لحدث تواجدتم فيه وسيتم نشرها باسمكم على موقع "اليوم السابع".