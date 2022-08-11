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سكاى نيوز: الشرطة توقف مسلحا فى واشنطن حاول مداهمة مقر الـ أف بى آى

الخميس، 11 أغسطس 2022 07:12 م
سكاى نيوز: الشرطة توقف مسلحا فى واشنطن حاول مداهمة مقر الـ أف بى آى الشرطة الأمريكية
كتب أحمد عرفة

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قال مراسل قناة سكاى نيوز، في خبر عاجل بثته القناة منذ قليل إن الشرطة الأمريكية أوقفت مسلحا في العاصمة الأمريكية واشنطن حاول مداهمة مقر الـ أف بي آي.
 
وفى وقت سابق قلت شرطة البوكيركي في نيومكسيكو، ووجهت الاتهام لرجل تقول إنه "المشتبه به الرئيسي" في مقتل أربعة رجال مسلمين، حسبما قال قائد الشرطة هارولد مدينا مساء الثلاثاء.
 
وفقا لبيان الشرطة يدعى الرجل المشتبه به محمد سيد ويبلغ من العمر 51 عاما، ووقعت عمليات القتل بين نوفمبر 2021 وأغسطس من هذا العام، ووقعت آخر ثلاث عمليات في غضون أسبوعين وكان جميع الضحايا من أصل جنوب آسيوي.

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