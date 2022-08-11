اليوم السابع
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الخميس، 11 أغسطس 2022 11:59 ص
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سقوط أشجار وانقطاع الكهرباء فى السلفادور بسبب الفيضانات.. صور وفيديو

الخميس، 11 أغسطس 2022 11:52 ص
سقوط أشجار وانقطاع الكهرباء فى السلفادور بسبب الفيضانات.. صور وفيديو سقوط اشجار بسبب فيضانات فى السلفادور
فاطمة شوقى

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أبلغت السلطات السلفادورية عن سقوط أكثر من 88 شجرة في العاصمة سان سلفادور ، بسبب الفيضانات والأمطار الغزيرة ، التي تسببت أيضا في انهيارات أرضية وانقطاع التيار الكهربائى، فضلا عن إلحاق أضرار بالغة للمنازل والسيارات، حسبما قالت صحيفة "برينسا" السلفادورية.

سلفادور
سلفادور

وقال وزير الداخلية، خوان كارلوس بيديجين، أن هطول الأمطار الغزيرة أثر على 56 منزلاً، كما تسببت في 6 انهيارات أرضية في مناطق مختلفة في البلاد، بالإضافة إلى سقوط 88 شجرة في سان سلفادور.

وأشار وزير الداخلية السلفادورى إلى أنه من بين بعض المناطق المتضررة شارع سان أنطونيو ، وحي سان لويس ، وحي سانتا في ، ومركز خوان بابلو الثاني بالقرب من حديقة كوسكاتلان ، ومستشفى روساليس ، في سان سلفادور، وتدخل عمال من مكتب رئيس بلدية العاصمة في مناطق مختلفة وقاموا بإجلاء العائلات في المناطق المعرضة للخطر.

سقوط الاشجار فى السلفادور
سقوط الاشجار فى السلفادور

وأوضح وزير الداخلية، أن الأمطار التي هطلت الليلة الماضية تسببت في انهيار جدار وإلحاق أضرار بمركبة، وإلحاق أضرار واضحة أيضا لـ17 خط كهربائى ، كما تم إجلاء 10 أشخاص في حي أتونال في سان سلفادور.

كما أبلغت السلطات السلفادورية عن إنقاذ 8 أشخاص كانوا محاصرين في 5 سيارات عندما سقطت شجرة وعمود في أحد شوارع سان سلفادور، كما تم إجلاء أشخاص آخرين تضررت منازلهم في هذه المناطق.

 


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