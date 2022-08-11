سقوط أشجار وانقطاع الكهرباء فى السلفادور بسبب الفيضانات.. صور وفيديو

فاطمة شوقى

أبلغت السلطات السلفادورية عن سقوط أكثر من 88 شجرة في العاصمة سان سلفادور ، بسبب الفيضانات والأمطار الغزيرة ، التي تسببت أيضا في انهيارات أرضية وانقطاع التيار الكهربائى، فضلا عن إلحاق أضرار بالغة للمنازل والسيارات، حسبما قالت صحيفة "برينسا" السلفادورية.



سلفادور

وقال وزير الداخلية، خوان كارلوس بيديجين، أن هطول الأمطار الغزيرة أثر على 56 منزلاً، كما تسببت في 6 انهيارات أرضية في مناطق مختلفة في البلاد، بالإضافة إلى سقوط 88 شجرة في سان سلفادور.

وأشار وزير الداخلية السلفادورى إلى أنه من بين بعض المناطق المتضررة شارع سان أنطونيو ، وحي سان لويس ، وحي سانتا في ، ومركز خوان بابلو الثاني بالقرب من حديقة كوسكاتلان ، ومستشفى روساليس ، في سان سلفادور، وتدخل عمال من مكتب رئيس بلدية العاصمة في مناطق مختلفة وقاموا بإجلاء العائلات في المناطق المعرضة للخطر.



سقوط الاشجار فى السلفادور

وأوضح وزير الداخلية، أن الأمطار التي هطلت الليلة الماضية تسببت في انهيار جدار وإلحاق أضرار بمركبة، وإلحاق أضرار واضحة أيضا لـ17 خط كهربائى ، كما تم إجلاء 10 أشخاص في حي أتونال في سان سلفادور.

كما أبلغت السلطات السلفادورية عن إنقاذ 8 أشخاص كانوا محاصرين في 5 سيارات عندما سقطت شجرة وعمود في أحد شوارع سان سلفادور، كما تم إجلاء أشخاص آخرين تضررت منازلهم في هذه المناطق.

#LOÚLTIMO | Ocho personas fueron rescatadas de cinco vehículos que quedaron atrapadas debajo de un árbol de gran tamaño en la calle Federal de Alemania y calle 5 de noviembre.



PROCIVIL apoya en la rehabilitación del tráfico vehicular.



Video: cortesía/Comandos. #ElSalvador pic.twitter.com/AGjQLgmeYB — La Prensa Gráfica (@prensagrafica) August 10, 2022

URGENTE | La calle San Antonio Abad se encuentra inundada por las fuertes #lluvias, además, se reporta que no hay servicio de energía eléctrica en colonia San Luis, en San Salvador.



Video: LPG/Wendy Urbina. #ElSalvador #ClimaSV pic.twitter.com/FABWh4gDLO — La Prensa Gráfica (@prensagrafica) August 10, 2022