سعر اليورو اليوم الخميس 11-8-2022 أمام الجنيه بالبنوك المصرية

كتبت ريهام الباشا

ننشر سعر اليورو أمام الجنيه المصرى اليوم الخميس 11-8-2022، بالبنوك العاملة فى مصر، مسجلًا فى البنك الأهلى سعر 19.62 جنيه للشراء، و19.79 للبيع، وفى بنك الإسكندرية سجل 19.62 جنيه للشراء، و19.76للبيع، أما فى البنك المركزى المصرى سجل 19.58 جنيه للشراء، و19.66 جنيه للبيع.

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سجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى:

سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى 19.58 جنيه للشراء. 19.58 جنيه للشراء.

19.66 جنيه للبيع.



سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى 19.62 جنيه للشراء.

19.79 جنيه للبيع.



سعر اليورو فى بنك مصر 19.62 جنيه للشراء.

19.79 جنيه للبيع.



سعر اليورو فى بنك الإسكندرية 19.62 جنيه للشراء.

19.76 جنيه للبيع.



سعر اليورو فى بنك البركة 19.60 جنيه للشراء.

19.76 جنيه للبيع.



سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib 19.64 جنيه للشراء.

19.76 جنيه للبيع.



سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى 19.67 جنيه للشراء.

19.76 جنيه للبيع.