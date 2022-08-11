اليوم السابع
Ads
الخميس، 11 أغسطس 2022 12:30 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

سامح شكرى يؤكد لمسؤول صينى أولوية الاستمرار فى الجهد العالمى لمواجهة تغير المناخ

الخميس، 11 أغسطس 2022 11:50 ص
سامح شكرى يؤكد لمسؤول صينى أولوية الاستمرار فى الجهد العالمى لمواجهة تغير المناخ شكرى يؤكد لمسؤول صيني أولوية الاستمرار في الجهد العالمي لمواجهة تغير المناخ
كتب أحمد جمعة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أجرى وزير الخارجية سامح شكري، الرئيس المعين للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، الخميس، اتصالاً مرئياً بمبعوث المناخ الصيني "شي شينهوا".
 
سامح شكرى
سامح شكرى
 
وصرح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الاتصال بحث متابعة نتائج اللقاء الذي جمع بين الجانبين في شهر مايو الماضي على هامش فعاليات الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي والذي عُقِدَ بمدينة دافوس السويسرية، حيث تم تناول أهم الموضوعات التي ستطرح خلال الدورة ال 27 لمؤتمر الأطراف في شرم الشيخ وتبادل الرؤى حول المواقف منها، والتأكيد على أولوية الاستمرار في الجهد العالمي لمواجهة تغير المناخ،  فضلاً عن الإشادة بمستوى التعاون والتشاور بين الطرفين حول قضايا المناخ على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف. 
 
كما تم خلال الاتصال الإعراب عن التطلع لمشاركة صينية رفيعة المستوى في فعاليات الدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ التي تستضيفها وتترأسها مصر بشرم الشيخ في شهر نوفمبر المقبل، وذلك على نحو يُسهم في خروج مؤتمر COP27 بالنتائج المنشودة لتعزيز عمل المناخ الدولي على شتى الأصعدة، والاتفاق على مواصلة التشاور والتنسيق بين البلدين خلال الأشهر القادمة حتى انعقاد المؤتمر. 
 
 

وزير الخارجية

سامح شكرى

تغير المناخ

اخبار مصر

العلاقات المصريه الصينيه

شرم الشيخ





مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة