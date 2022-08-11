سامح شكرى يؤكد لمسؤول صينى أولوية الاستمرار فى الجهد العالمى لمواجهة تغير المناخ

كتب أحمد جمعة

أجرى وزير الخارجية سامح شكري، الرئيس المعين للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، الخميس، اتصالاً مرئياً بمبعوث المناخ الصيني "شي شينهوا".



سامح شكرى

وصرح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الاتصال بحث متابعة نتائج اللقاء الذي جمع بين الجانبين في شهر مايو الماضي على هامش فعاليات الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي والذي عُقِدَ بمدينة دافوس السويسرية، حيث تم تناول أهم الموضوعات التي ستطرح خلال الدورة ال 27 لمؤتمر الأطراف في شرم الشيخ وتبادل الرؤى حول المواقف منها، والتأكيد على أولوية الاستمرار في الجهد العالمي لمواجهة تغير المناخ، فضلاً عن الإشادة بمستوى التعاون والتشاور بين الطرفين حول قضايا المناخ على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف.

كما تم خلال الاتصال الإعراب عن التطلع لمشاركة صينية رفيعة المستوى في فعاليات الدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ التي تستضيفها وتترأسها مصر بشرم الشيخ في شهر نوفمبر المقبل، وذلك على نحو يُسهم في خروج مؤتمر COP27 بالنتائج المنشودة لتعزيز عمل المناخ الدولي على شتى الأصعدة، والاتفاق على مواصلة التشاور والتنسيق بين البلدين خلال الأشهر القادمة حتى انعقاد المؤتمر.