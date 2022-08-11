زراعة الإسماعيلية تناقش مع مسؤلى "الفاو" تأثير تغيرات المناخ على أشجار المانجو.. صور

الإسماعيلية- صبرى غانم

ناقش وفد من منظمة الأغذية والزراعة العالمية "الفاو" للأراضي وتغير المناخ، بمشاركة وفد من جامعة قناة السويس تداعيات تغير المناخ على إنتاج محصول المانجو في محافظة الإسماعيلية، وكذا التعرف على الممارسات الزراعية المستدامة للحفاظ على المحصول الذى يمثل دخل لأغلبية مزارعي المحافظة.

ضم الوفد الدكتور محمد عبد المنعم، كبير مستشاري الفاو للأراضي وتغير المناخ، والدكتورة فاطمة الزهراء أبو زيد، مستشار الفاو لتغير المناخ والاستدامة، ومن جامعة قناة السويس دكتور محمد توفيق أحمد على، أستاذ وقاية النبات بجولة في محافظة الإسماعيلية.

كان في استقبال وفد منظمة "الفاو" المهندس أسماعيل العطار، مدير عام زراعة الإسماعيلية ومديري إدارات البساتين والمكافحة والإرشاد الزراعي وأعد فريق العمل تقرير فنى من واقع مزارع المانجو المملوكة لأفراد وشركات وللمزارع الكبيرة والصغيرة والمتوسطة للتعرف على أهم المشاكل التي سببها تغير المناخ على الإنتاج.

ومن ناحية اخري، قال المهندس نبيل مليكة، مدير عام إدارة البساتين، إن وحدة الإنذار المبكر هى الحل العلمى الأول والأخير فى مواجهة الظواهر المناخية المتقلبة وهى الخريطة المستقبلية لضمان سلامة الزراعة وهى مسئولة عن خروج البيانات بشكل توصيات للمزارعين على حسب كل منطقة وهى معتمدة على بيانات وتنبؤات أرصاد مناخية زراعية ترتكز على بيانات الظروف المناخية وتحليل هذه البيانات والمعلومات من خلال خبراء متخصصين فى المناخ الزراعى.