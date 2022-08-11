روسيا: يتعين على بريطانيا استدعاء السفير الأمريكى لديها بدلا من الصينى

وأضافت زاخاروفا على قناتها في "تلجرام"، بحسب وسائل إعلام روسية اليوم الخميس:" أن وزيرة الخارجية البريطانية غير قادرة على فهم الأمر، لقد حذرت الصين واشنطن مرارا وتكرارا من أنها ستتخذ إجراءات رد عقابية في حال تمت زيارة بيلوسي إلى تايوان"، مشيرة إلى أنه كان يتعين استدعاء السفير الأمريكي في لندن بدلا من السفير الصيني لمحاسبة بلاده على استفزازات بيلوسي.

وكانت الصين قد أجرت سلسلة من التدريبات العسكرية على طول ساحلها خلال الأسبوع الماضي مع تصاعد التوترات عبر مضيق تايوان، وذلك بعد زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، إلى تايوان.

من ناحية أخرى، أفادت سلطات جمهورية لوجانسك الشعبية، بمقتل 80 شخصا جراء قصف أوكراني منذ بدء العملية العسكرية الروسية في مختلف أنحاء الجمهورية.

وذكر السلطات، وفقا لقناة (روسيا اليوم) أن قصف القوات الأوكرانية، أسفر كذلك عن إصابة 249 شخصا بجروح، موضحة أنه في الفترة من 17 فبراير 2022 إلى 11 أغسطس 2022، تم تسجيل 1046 عملية قصف لأراضي الجمهورية من قبل القوات المسلحة الأوكرانية باستخدام أسلحة ثقيلة. خلال الفترة المذكورة أعلاه، تسبب هذا القصف بمقتل 80 شخصا وإصابة 249 آخرين بجروح.