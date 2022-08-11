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روسيا: مقتل 4 مدنيين فى قصف أوكرانى على دونيتسك

الخميس، 11 أغسطس 2022 10:06 ص
روسيا: مقتل 4 مدنيين فى قصف أوكرانى على دونيتسك الجيش الأوكرانى - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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قالت قيادة قوات دونيتسك إن 4 مدنيين لقوا مصرعهم خلال الـ24 ساعة الماضية، نتيجة قصف من الجيش الأوكراني .

وأضافت القيادة، في بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الخميس، أنه "خلال الـ 24 ساعة الماضية، قتل أربعة من المدنيين وأصيب 21 آخرون نتيجة قصف جيش أوكرانيا لأراضي دونيتسك ".

يذكر أن الجيش الأوكراني بدأ يقصف أراضي دونيتسك بالذخائر التي تحتوي على ألغام "بي في إم – 1" البلاستيكية .. ويتم الإبلاغ عن وقوع إصابات بمثل هذه الألغام ضمن المدنيين يوميا.

جدير بالذكر أن أوكرانيا كانت قد صادقت عام 2005 على اتفاقية أوتاوا، التي تحظر استخدام وتخزين وإنتاج الألغام المضادة للأفراد. 

 


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