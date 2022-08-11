روسيا: مقتل 4 مدنيين فى قصف أوكرانى على دونيتسك

وأضافت القيادة، في بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الخميس، أنه "خلال الـ 24 ساعة الماضية، قتل أربعة من المدنيين وأصيب 21 آخرون نتيجة قصف جيش أوكرانيا لأراضي دونيتسك ".

يذكر أن الجيش الأوكراني بدأ يقصف أراضي دونيتسك بالذخائر التي تحتوي على ألغام "بي في إم – 1" البلاستيكية .. ويتم الإبلاغ عن وقوع إصابات بمثل هذه الألغام ضمن المدنيين يوميا.

جدير بالذكر أن أوكرانيا كانت قد صادقت عام 2005 على اتفاقية أوتاوا، التي تحظر استخدام وتخزين وإنتاج الألغام المضادة للأفراد.