روسيا تطور جيلا جديدا من الأقمار الصناعية المخصصة لخدمات الإنترنت

أ.ش.أ

أعلنت شركة "ريشيتنيوف" التابعة لمؤسسة "روس كوسموس" الروسية، اليوم الخميس، عن بدئها بتطوير جيل جديد من الأقمار الصناعية المخصصة لتقديم خدمات الإنترنت والاتصالات.

وقالت الشركة في بيان نقلته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية - إن "المختصين بدأوا العمل على مشروع أقمار (إكسبريس-أر في) المخصصة لتقديم خدمات الاتصالات وتغطية مناطق الأرض بشبكات الإنترنت واسعة النطاق".

وأشار البيان إلى أن منظومة "إكسبريس-أر في" الجديدة ستشمل في البداية 4 أقمار صناعية ستعمل في مدارات حول الأرض، وستكون جزءا من منظومة "سفير" الروسية، وستساهم في تأمين الاتصالات وخدمات الإنترنت لمناطق طريق بحر الشمال ومناطق القطب الشمالي، كما ستساهم في تأمين البيانات للسفن ووسائط النقل العامة والخاصة، ومن المفترض أن تدخل هذه الأقمار الخدمة رسميا بحلول 2026.

ونوهت مؤسسة روس كوسموس في وقت سابق بمنظومة "سفير" التي تنوي استحداثها في الفضاء وستضم 7 أقمار صناعية من فئة "اكسبريس"، و4 أقمار جديدة من فئة "إكسبريس-أر في" ، و12 قمر "سكيف" مخصص لتأمين شبكات الإنترنت واسعة النطاق.