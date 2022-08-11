اليوم السابع
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أكرم القصاص
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روسيا تدعم مطار "فوستوتشنى" الفضائى بمدرج جديد للطائرات

الخميس، 11 أغسطس 2022 03:52 م
روسيا تدعم مطار "فوستوتشنى" الفضائى بمدرج جديد للطائرات مدرج طائرات - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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أعلنت مؤسسة "روس كوسموس" الروسية، دعم مطار "فوستوتشني" الفضائي بمدرج جديد للطائرات.

وذكرت الخدمة الصحفية للمؤسسة في بيان، أوردته قناة (روسيا اليوم)، اليوم الخميس، أن الأعمال مستمرة في مطار "فوستوتشني" الفضائي؛ لاستكمال تشييد مدرج جديد للطائرات، مبينة أن المدرج الجديد سيكون بعرض 15 م تقريبا.

وأشارت إلى "أن المدرج الجديد سيكون بطول 3 كيلومترات و250 مترا، وأبعاده ستسمح باستقبال مختلف أنواع طائرات النقل وطائرات الركاب، وأن الطبقات المتنوعة التي يضمها ستضمن مرونته ومتانته ليكون مطابقا للمواصفات المطلوبة.

وأوضحت مؤسسة "روس كوسموس"، أن المدرج الجديد سيضمن نقل المركبات الفضائية ويؤمن خدمات نقل الناس عبر الطائرات إلى "فوستوتشني"، كما يستعمل لإقلاع وهبوط الطائرات التي ستستخدم في عمليات البحث والإنقاذ وعمليات استقبال أطقم رواد الفضاء العائدين إلى الأرض.

جدير بالذكر أن، "فوستوتشني" هو مطار لإطلاق الصواريخ الفضائية يقع في الشرق الأقصى الروسي، شيدته روسيا؛ للاستغناء عن قاعدة "بايكونور" التي تطلق منها الصواريخ في كازاخستان، وأجريت أول عملية إطلاق منه عام 2016.

 


روسيا

مدرج طائرات

مطار فوستوتشني

صواريخ فضائية



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