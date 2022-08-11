اليوم السابع
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رفع إحداثيات الطرق بمركز الفشن ضمن المرحلة الثانية من حياة كريمة

الخميس، 11 أغسطس 2022 08:00 ص
رفع إحداثيات الطرق بمركز الفشن ضمن المرحلة الثانية من حياة كريمة الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف
بنى سويف هانى فتحى

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قال  حمادة راضي "رئيس مركز ومدينة الفشن" جنوب محافظة بنى سويف إنه تم معاينة ورفع إحداثيات طريق طراد النيل وطريق الفشن/ بني صالح، ضمن خطة رصف الطرق المزمع تنفيذها من خلال المرحلة الثانية من مبادرة  حياة كريمة.
 
وأضاف حمادة راضى لـ" اليوم السابع" إنه تم رفع الإحداثيات، تمهيداً لتقديم دراسة حول إمكانية إيجاد مسارات موازية وبديلة لشبكات المرافق بهذه الطرق، حتى يتسنى تنفيذ خطة الرصف بالتوازي مع مد ورفع كفاءة الشبكات.
 
واشار رئيس المدينة إلى أن اللجنة إلى قامت برفع الاحداثيات ضمت مدير عام المشروعات بهيئة الطرق، ومهندسي دار الهندسة وطرق الفشن والكهرباء، ومسؤولي التخطيط والمتابعة بديوان عام المحافظة، ومسئولي الكهرباء والغاز والمياه والصرف الصحي والاتصالات.

 


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